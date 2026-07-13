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La Xunta destina 40 millones a buscar productos de defensa o seguridad aún no disponibles en el mercado para que se fabriquen en Galicia

«Queremos que el conocimiento se quede en el territorio», señaló la conselleira de Industria, quien puntualizó que la licitación de los proyectos se prevé para el inicio de 2027

Lorenzana y Rueda, este lunes, en su llegada al consello de la Xunta

Lorenzana y Rueda, este lunes, en su llegada al consello de la Xunta / Xoán Álvarez

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Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

El Ejecutivo gallego destinará 40 millones de euros a atraer nuevos proyectos industriales en los sectores de la seguridad, la defensa y el aeroespacial. Lo hará a través de una medida que, en palabras del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «es pionera en España» y que busca desarrollar «soluciones que aún no están en el mercado».

La iniciativa se llevará a cabo mediante una licitación de compra pública precomercial, una herramienta centrada en la adquisición de soluciones innovadoras o que todavía se encuentran en fase de desarrollo. El objetivo del Gobierno gallego es que todos los proyectos estén adjudicados a principios del próximo año.

«Tenemos posibilidades no solo de desarrollar la tecnología, sino también de fabricar y crear productos elaborados aquí», aseveró la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. Entre los ámbitos en los que el Ejecutivo considera que Galicia tiene capacidad para ser estratégica se encuentran la protección civil, la búsqueda y el rescate, la vigilancia del litoral y la ordenación del territorio.

Lorenzana remarcó que se trata de «un cambio de paradigma», con el propósito de que «el conocimiento se quede en el territorio» y se transforme en capacidad industrial. De este modo, se dará prioridad a los proyectos que tengan en cuenta la participación de empresas ubicadas en las áreas de influencia gallegas.

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(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

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