Chispas metálicas en los raíles y maleza seca por herbicidas a pie de vía: así provoca el tren un incendio como el de la línea Santiago-Ourense

Entre las múltiples causas que puede haber detrás de un incendio forestal es frecuente hablar de la intencionalidad, las quemas descontroladas, los desbroces con maquinaria, los rayos... pero rara vez se habla de los trenes. Y es normal, porque estadísticamente el impacto ferroviario en la actividad incendiaria es bajo. Sin embargo, es raro el verano en el que no hay algún episodio en Galicia. El último, este lunes en la línea Santiago-Ourense, fue especialmente sonado ya que todo indica que el paso de un tren de mercancías no solo causó un fuego, sino ocho que acabaron devorando más de 8,5 hectáreas.

Fue el paso de un convoy por la línea convencional entre la capital gallega y Ourense al mediodía del lunes el que provocó hasta ocho incendios en los municipios de Maside (cuatro focos), Ourense (dos fuegos), Amoeiro y Punxín, según la Consellería do Medio Rural.

Un total de cinco trenes de Media Distancia tuvieron que ser cancelados y sus viajeros transbordados por carretera entre Ourense y O Carballiño, mientras que la alta velocidad operó con normalidad.

Fuego en la vía en O Irixo, onde se aprecia la zona desbrozada al final del balasto / F. Casanova

¿Cómo puede un tren provocar un incendio forestal?

El llamado triángulo del fuego resume los tres factores que se necesitan para prender: combustible, oxígeno y una fuente de calor. Y los tres pueden llegar a estar presentes en las vías.

La fricción de las ruedas metálicas del tren contra los raíles y, especialmente, los frenos, pueden provocar chispas, que no son más que el desprendimiento de pequeñas partículas metálicas incandescentes, la mayoría de las veces de acero. De hecho, hay un dispositivo llamado apagachispas ferroviario, que consiste en una chapa o pantalla metálica colocada cerca de las ruedas y los frenos.

"Esto era más frecuente en los trenes antiguos", detallan expertos ferroviarios, en referencia a los viejos frenos de zapata de las locomotoras diésel de antaño que rozaban sobre la propia banda de rodadura de la rueda, aumentando la temperatura. "Hoy los frenos de disco son mejores y se agarrotan menos", dicen los expertos, pero a la vez admiten que todavía queda mucho material rodante en la red ferroviaria gallega con mucha antigüedad, sobre todo en mercancías, como el que provocó el fuego.

A partir de ahí, si esas chispas metálicas caen sobre maleza seca, puede prender fuego. "En una situación normal de mantenimiento óptimo de las vías, esto no tendría que ocurrir", porque entre las vías y la maleza todavía hay espacio de al menos un metro si se suman el balasto y las evacuaciones de agua fabricadas en hormigón. "Una chispa tendría mucho que saltar para llegar al monte".

Sin embargo, basta echar un ojo por muchos kilómetros de vía para ver como las plantas invaden la vía. Esas plantas en invierno están verdes, pero ahora, sin apenas lluvia desde febrero, son el combustible perfecto para iniciar un fuego.

El factor químico: el efecto secante de los herbicidas industriales

Además, la maleza no solo está seca por el tiempo caluroso, sino que en ocasiones se suma un factor humano de carácter químico: los herbicidas. Y uno de los más famosos y polémicos, el glifosato, está en punto de mira.

ADIF cuenta con trenes herbicidas para el mantenimiento de las vías: composiciones que van fumigando los márgenes de la vía. "El herbicida no es un acelerante del fuego en sí mismo, pero lo que hace en un primer momento es secar la planta", explican técnicos en jardinería. Entonces, si esa vegetación muerta no se retira una vez seca, sí constituye un peligro en caso de chispas del tren, como ocurrió este lunes.