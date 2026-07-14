El Gobierno central destina 740.000 euros a Galicia para acoger a niños y adolescentes migrantes no acompañados

El Consejo de Ministros dio luz verde este martes, a propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia, al reparto de 35 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para acoger a menores migrantes no acompañados. La cantidad que el Ejecutivo central destinará a Galicia es de 740.629 euros.

Tal y como traslada la Presidencia del Gobierno en una nota de prensa, para la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, «el Gobierno vuelve a demostrar su compromiso con la infancia» y que España es un país «referencia en la acogida solidaria de infancia migrante no acompañada y en los derechos humanos».

En este sentido, la titular nacional de Infancia afirmó que el mecanismo de acogida solidaria y vinculante aprobado por el Gobierno ha sido un «éxito» y las comunidades autónomas han recibido «toda la ayuda por parte del Estado para que así fuese». Así, Rego indica que con la aprobación de este nuevo crédito se «demuestra el esfuerzo» que está haciendo el Gobierno de España para contribuir al «sostenimiento de los sistemas de acogida autonómicos y para garantizar el interés superior de niños y adolescentes».

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Según la propuesta, las comunidades autónomas de Canarias e Illes Balears y las ciudades de Ceuta y Melilla recibirán una mayor asignación presupuestaria al «verse afectadas por una mayor presión migratoria». De esta forma, el Gobierno transferirá a Canarias 4 millones de euros, a Illes Balears 2 millones, a Ceuta 5,5 millones y a Melilla 4 millones de euros. El resto de los 35 millones se reparten proporcionalmente entre el resto de las comunidades autónomas, en base a la actual acogida de menores migrantes no acompañados.