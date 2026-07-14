Las mariscadoras dejarán de pagar las cuotas a la Seguridad Social cuando la crisis impida faenar

Las mariscadoras gallegas verán cumplida próximamente una clásica reivindicación del sector. En graves crisis, como la actual en las que las profesionales no pueden desarrollar su actividad con normalidad por la mortandad masiva de bivalvos que han provocado los temporales y las intensas lluvias del pasado invierno, estarán exentas del pago de sus cuotas a la Seguridad Social.

Así lo anunció ayer el BNG que llegó a un principio de acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para incluir esta medida en el próximo Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo, previsiblemente antes del parón estival de agosto. Según explicó el diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, la exención permitirá que las personas trabajadoras del marisqueo, tanto a pie como a flote, permanezcan dadas de alta en el Régimen Especial del Mar y conserven todos sus derechos de cotización sin tener que asumir el pago de las cuotas mientras no puedan recuperar su actividad económica.

La formación nacionalista sostiene que la medida supondrá un «alivio inmediato» para cientos de familias que llevan meses sin ingresos procedentes del marisqueo, pero obligadas a seguir abonando cada mes las cotizaciones a la Seguridad Social.

Organizaciones del sector, como Mulleres Salgadas, venían alertando desde febrero sobre la necesidad de poner en marcha esta medida para garantizar la viabilidad económica de muchas profesionales y sus familias, mientras se mantenían sus derechos de cotización.«Estamos pagando un dinero que no tenemos», denunciaba hace unos meses Susana Silva, mariscadora a pie en la cofradía de Cabo da Cruz, en declaraciones a este diario. Cabe apuntar, que el pago de estas cuotas supone un desembolso anual para estos profesionales que ronda los 3.000 euros.

Esta demanda llegó incluso a la Delegación del Gobierno. Así, a finales del mes de abril, Pedro Blanco en una reunión con representantes del sector en Boiro se comprometió a suspender los pagos de las cuotas del Instituto Social de la Marina a los profesionales durante los periodos de paralización de la actividad. Sin embargo, desde entonces hasta ayer, no se había comunicado ninguna novedad al respecto.

El delegado del Gobierno, incluso, aseguró en aquella cita que la puesta en marcha de esta medida tendría carácter retroactivo. Es decir, los profesionales quedarían exentos del pago de las cuotas desde el momento en que se habían visto a cesar la actividad y no desde la aprobación de la norma. No obstante, los nacionalistas no han confirmado si esto será así.

Profesionales en convenio

El anuncio del acuerdo llega en un momento en el que la Xunta ha puesto en marcha convenios con distintas cofradías para acometer labores de limpieza, regeneración y siembra de los bancos marisqueros dañados por los temporales.

Unos proyectos que permitirán que parte de las mariscadoras perciban una remuneración por estos trabajos ambientales mientras continúa paralizada la extracción. En Rianxo, por ejemplo, participarán 94 profesionales dentro de un plan dotado con más de 850.000 euros, mientras que en Noia está previsto implicar a unas 200 mariscadoras en actuaciones similares.

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Este hecho puede generar la incógnita de si la percepción de ingresos derivados de los trabajos extraordinarios de restauración financiados por la Consellería do Mar serían compatibles con la ausencia de actividad económica que requerirá el Real Decreto-ley para acceder a la exención de cuotas. Según ha podido conocer este diario a través de fuentes del sector, el texto en el que trabaja el Gobierno contempla la «actividad extractiva», de modo que estas profesionales podrán acceder a este beneficio.