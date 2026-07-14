Prisión para una peluquera que estafó más de 40.000 euros a una clienta de 84 años con deterioro cognitivo en Lugo
La Audiencia Provincial de Lugo condena a la acusada a un año y nueve meses de prisión
R. S.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a un año y nueve meses de prisión a una peluquera por estafar 40.290 euros a una clienta de 84 años con deterioro cognitivo. Los magistrados consideran probado que la acusada entabló amistad con la víctima cuando esta acudía como clienta a la peluquería en la que trabajaba y que, aprovechándose de la relación de confianza y de la especial vulnerabilidad de la anciana, la convenció para retirar un total de 49.990,68 euros en efectivo de su cuenta bancaria.
De ese importe, la mujer ingresó 9.000 euros en otra cuenta de la víctima y destinó 700 euros al ingreso de esta en un centro de mayores, apropiándose de los 40.290 euros restantes. La Sala absuelve a la mujer del delito de hurto del que también estaba acusada y la condena a indemnizar a los herederos de la víctima, fallecida durante la tramitación del procedimiento.
Los magistrados concluyen que la afectada, debido a su deterioro cognitivo y a su especial vulnerabilidad, «obró manipulada o conducida por la acusada, quien, con ánimo de lucro ilícito, se prevalió de dichas circunstancias y de la relación de amistad que las unía, haciendo suyo el dinero retirado». Además, indican que el testimonio de la investigada «se ve desvirtuado por la prueba practicada».
La sentencia no es firme, ya que cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
- Santiago Pérez, el piloto gallego que cambió los aviones por el cultivo de vegetales premium en Teo y abastece a 90 restaurantes de España
- Sábado de tormentas y fuertes lluvias: activada la alerta naranja en toda la provincia de A Coruña
- De Mazaricos a Trazo, Touro o Santa Comba: Galicia ya tiene 68 municipios con más vacas que vecinos
- Una DANA condiciona el tiempo este fin de semana en Galicia con tormentas, chubascos y brumas costeras
- La exconselleira Teresa Táboas, elegida secretaria general de la mayor organización mundial de arquitectura
- Buscan figurantes en Galicia para una nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos que piden
- José Palacios: "Si queremos solucionar el problema de la escasez de socorristas en Galicia, debemos enfrentarlo de manera global. Hay que incrementar la temporada, los sueldos y darle más importancia a la labor que realizan"
- La avería de la línea de AVE a Madrid a la altura de Ourense atrapa a cientos de viajeros en la estación de Santiago: 'En lugar de mandar autobuses mandan a la Policía