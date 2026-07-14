La Xunta y Raxoi comparten la "necesidad" de una comunicación fluida de cara al Xacobeo 2027

Con el próximo Año Xacobeo ya llamando a la puerta, la Xunta y el Concello de Santiago coincidieron este martes en la «necesidad» de mantener una comunicación fluida entre ambas partes para coordinar la programación y la organización de los eventos conmemorativos. Así lo trasladaron tras un encuentro centrado en la preparación del Año Santo, en el que ambas instituciones abordaron la importancia de avanzar de forma coordinada de cara a una cita en la que la capital gallega tendrá un papel principal. «Queremos que todos los municipios de todo el territorio de Galicia se impliquen en su desarrollo y principalmente Santiago», declaró el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román.

En esta reunión también estuvieron presentes el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la concejala de Turismo, Míriam Louzao; y la gerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil. Según señalan ambas instituciones en sendos comunicados, durante el encuentro se estableció el compromiso de mantener reuniones periódicas para facilitar el intercambio de información y seguir avanzando en la organización de actividades. Merelles y Gómez Román le trasladaron además a la mandataria local la voluntad de la Xunta de mantener una relación de «diálogo y colaboración» con el Gobierno de la ciudad de cara a la celebración del Xacobeo 2027.

Noticias relacionadas

Los responsables autonómicos y locales destacaron, asimismo, la «oportunidad» de que el encuentro se desarrollase en la antesala del Xacobeo, en un momento en el que se ultima la programación de la cita. En este sentido, ambas partes abogaron por reforzar el intercambio de información y la colaboración institucional para garantizar el «éxito» de la celebración. El comisario del Xacobeo 2027 remarcó que la Xunta ya trabaja en la programación y subrayó que se están desarrollando actos e iniciativas en el marco del Plan director de Patrocinios do Xacobeo 2027y del programa O Teu Xacobeo.