Plan xeral de normalización da lingua galega
O BNG tacha de "propaganda" o Pacto pola lingua e o PSdeG critica que “non vai combater a lenta morte do galego”
A Mesa pola Normalización Lingüística considera que "a proposta da Xunta é inferior ao xa aprobado por unanimidade no 2004"
O Executivo galego presentou este mércores a súa proposta para a actualización do Plan xeral de normalización da lingua galega, un documento que conta con máis de 700 medidas dirixidas "a todos os sectores". As reaccións a esta nova folla de ruta, que agora deberá negociarse co resto de grupos políticos, non se fixeron esperar. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, sinalou, mesmo antes de que rematase o acto, que “Rueda mantén o decreto da vergoña e confírmase como o presidente do 'non ao galego'".
“Non estamos ante ningún pacto pola lingua, senón ante un acto de propaganda co que Rueda intenta tapar 17 anos de políticas contra o galego", sinalou a líder nacionalista. Así mesmo, lembrou que o presidente da Xunta "encabezou a infame manifestación en contra do galego" da organización Galicia Bilingüe e "aplaudiu o veto do PP para evitar que se use o galego no Congreso", entre outras cousas. O BNG convocou para este xoves unha rolda de prensa na que expoñerán de xeito máis concreto as súas reivindicacións.
Pola súa banda, a portavoz de lingua e cultura do Grupo Socialista, Silvia Longueira, denunciou nun comunicado o “intento” por parte da Xunta e do Partido Popular de usar “como tapadeira” das súas políticas unha actualización do plan xeral de normalización “que non vai combater a lenta morte da lingua”. Deste xeito, cualificou de “impresentable” que se organizase ese evento sen ter acordado antes ningunha conclusión cos grupos políticos.
Tamén se pronunciou acerca desta cuestión o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, quen indicou que "a proposta da Xunta é inferior ao xa aprobado por unanimidade no PXNLG de 2004". "O documento presentado insiste na deserción por parte da Xunta das súas obrigas e responsabilidade e non enfronta a emerxencia lingüística", denunciou Maceira, que puntualizou que, "en ámbitos como o ensino, a Xunta mantén como elemento fundamental os límites á docencia en galego e nin menciona rectificar as normas contra o galego aprobadas nesta mesma lexislatura".
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