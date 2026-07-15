Prime Video busca en Galicia figurantes para la película ‘Dímelo con Besos’: estos son los requisitos que debes cumplir

Galicia y sus paisajes de película siguen cautivando a las grandes plataformas de streaming.

Rodajes en Santiago de la serie de Netflix sobre Romasanta, titulada 'Lobo', a finales de enero. / Netflix

Prime Video apuesta por Galicia

Si a principios de año Netflix anunciaba su firme compromiso por seguir creando historias locales desde la comunidad —«La presencia de la plataforma roja en Galicia va a ir a más», advirtió a finales de enero a EL CORREO GALLEGO Diego Ávalos, vicepresidente de Contenidos de Netflix en España, Portugal y Turquía—, ahora es una de sus grandes rivales, Prime Video, que cumple diez años en España, la que apuesta por el talento gallego y sus localizaciones.

'Dímelo con besos', el final de la trilogía romántica de Mercedes Ron

Lo hará con cuatro nuevos largometrajes entre los que se encuentra Dímelo con besos, película producida por la compañía coruñesa Vaca Films que supone el desenlace de la adaptación de la reconocida trilogía romántica de Mercedes Ron que acerca el triángulo amoroso de dos hermanos, Thiago y Taylor Di Bianco (Fernando Lindez y Diego Vidales), y una amiga de la infancia, Kamila Hamilton (Alicia Falcó), a la que vuelven a ver tras mucho tiempo.

Fotograma de 'Dímelo bajito'. / Vaca Films

Buscan figurantes en Galicia para la película 'Dímelo con besos'

Un nuevo proyecto, todavía sin previsión de estreno, para el que la empresa Toma Extra Casting está buscanco figurantes «mayores de 16 años que residan en Galicia».

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Todas aquellas personas interesadas en participar en este nuevo largometraje de la productora Vaca Films que, posiblemente, vea la luz el próximo año deberán rellenar un formulario online disponible en las redes sociales de Toma Extra Casting y al que también puedes acceder pinchando aquí.