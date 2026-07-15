Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas ApóstolRúa das RodasDavid SánchezMundial 2026Carreira Pedestre
instagram

De una punta a otra de España en tiempo récord: tres radares de Tráfico cazan al mismo conductor en Galicia, Zamora y Jaén más de 200 kilómetros por hora

El delincuente, investigado por la Guardia Civil, fue sorprendido a velocidades que duplicaban los límites permitidos en diferentes autovías españolas en pocas horas

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico / E.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Martín García Piñeiro

Martín García Piñeiro

Santiago

La Guardia Civil de Tráfico sorprendió a un conductor circulando a velocidades muy por encima de las permitidas tres veces en el mismo día. Pero lo sorprendente es que lo hizo en tres puntos diferentes de España separados entre sí por más de 700 kilómetros, lo que apunta a que habría cruzado el país en tiempo récord, según muestran los datos del radar.

El condutor fue cazado en la autovía A-6 a la altura de As Nogais, en la montaña de Lugo, a una velocidad de 242 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120 km/h, lo que significa que duplicaba la velocidad. Pero ese mismo día, a su paso por Benavente (Zamora) hizo saltar otro radar porque circulaba a 232 kilómetros por hora. No contento con su actitud temeraria, terminó el día con otra infracción en la autovía A-4 a la altura del Puerto de Despeñaperros, en Jaén, según indica la Guardia Civil en un comunicado. En este último tramo la velocidad estaba limitada a 100 por hora, lo que significa que nuevamente duplicó el tope legal.

Agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) delSubsector de Tráfico de la Garda Civil de Málaga procedieron a la investigación de este conductor por la comisión de un delito continuado contra la seguridad vial por exceso de velocidad. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de febrero, aunque este singular y acelerado periplo trascendió ahora.

Radar fijo en la red viaria gallega

Radar fijo en la red viaria gallega / FdV

Es un delito que lo puede dejar hasta cuatro años sin carné

Al superar en más de 80 kilómetros por hora la velocidad establecida en vías interurbanas, la Guardia Civil instruyó diligencias por la presunta comisión de un delito continuado contra la seguridad vial previsto en el artículo 379.1 del Código Penal, que puede implicar penas de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días. En todo caso, con la privación del carné de conducir por un tiempo superior a un año y un máximo de cuatro.

Y aunque no se trata de la mayor velocidad a la que pillaron a un condutor en Galicia, ya que hubo un caso de un motorista a 257 km/h en la AG-64 en Vilalba, en el año 2020, lo cierto es que los 242 por hora de As Nogais están entre las más altas.

Noticias relacionadas y más

La Guardia Civil recuerda que los datos confirman la relación entre velocidad y el riesgo de siniestralidad: además de incrementarse el peligro de accidente, se agravan las consecuencias del mismo cuanto más rápido se circule. A mayor velocidad, más gravedad de las lesiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santiago Pérez, el piloto gallego que cambió los aviones por el cultivo de vegetales premium en Teo y abastece a 90 restaurantes de España
  2. Sábado de tormentas y fuertes lluvias: activada la alerta naranja en toda la provincia de A Coruña
  3. De Mazaricos a Trazo, Touro o Santa Comba: Galicia ya tiene 68 municipios con más vacas que vecinos
  4. Una DANA condiciona el tiempo este fin de semana en Galicia con tormentas, chubascos y brumas costeras
  5. La exconselleira Teresa Táboas, elegida secretaria general de la mayor organización mundial de arquitectura
  6. Buscan figurantes en Galicia para una nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos que piden
  7. La avería de la línea de AVE a Madrid a la altura de Ourense atrapa a cientos de viajeros en la estación de Santiago: 'En lugar de mandar autobuses mandan a la Policía
  8. Carpetazo final al proyecto de Altri en Palas de Rei: la Xunta anuncia su archivo definitivo al considerarlo 'inviable

Cruzar España en tiempo récord: tres radares cazan al mismo conductor en Galicia, Zamora y Jaén más de 200 km/h

Cruzar España en tiempo récord: tres radares cazan al mismo conductor en Galicia, Zamora y Jaén más de 200 km/h

El TSXG multa con 1.800 euros a un abogado gallego por presentar un recurso lleno de «alucinaciones» con decenas de citas inventadas por la IA

A Xunta abre a porta a negociar a presenza do galego na educación "sempre que exista a unanimidade necesaria"

A Xunta abre a porta a negociar a presenza do galego na educación "sempre que exista a unanimidade necesaria"

Alquilar junto al mar en Galicia: de los 622 euros de Narón a los 1.352 de Sanxenxo

Alquilar junto al mar en Galicia: de los 622 euros de Narón a los 1.352 de Sanxenxo

Talento, estrategia y tecnología para acelerar el crecimiento de Galicia

Talento, estrategia y tecnología para acelerar el crecimiento de Galicia

Rueda busca llegar a los 50.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar antes de finalizar la legislatura

Rueda busca llegar a los 50.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar antes de finalizar la legislatura

Antón Leis García, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): «En Galicia, marchar es una memoria que tenemos muy viva»

Chispas metálicas en los raíles y maleza a pie de vía: la combinación por la que los trenes causan incendios

Chispas metálicas en los raíles y maleza a pie de vía: la combinación por la que los trenes causan incendios
Tracking Pixel Contents