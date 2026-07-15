Plan xeral de normalización da lingua galega
A Xunta abre a porta a negociar a presenza do galego na educación "sempre que exista a unanimidade necesaria"
López Campos pide que "non se reduza a unha cuestión concreta, como é o decreto de plurilingüismo", o novo documento
O Executivo galego presentou este mércores a súa proposta para a actualización do Plan xeral de normalización da lingua galega, unha folla de ruta na que, en palabras do conselleiro de Lingua e Cultura, José López Campos, a Xunta abre a porta a negociar a presenza do galego no ámibito do ensino, o que podería chegar a permitir que todas as materias se podan impartir en galego, "sempre que exista a unanimidade necesaria" na Cámara autonómica.
Nun multitudinario acto que empezou coa actuación de 9Louro e que estivo conducido por Esther Estévez e Xosé Touriñán, o titular de Lingua chamou a "dar comezo a unha nova etapa", nunha data que coincide, ademais, no calendario co 141º aniversario do pasamento de Rosalía de Castro, "a nai das nosas letras". O documento, conformado por máis de 700 medidas, é, nas súas palabras, "unha proposta ambiciosa".
A preguntas dos medios de comunicación, López Campos pediu que este documento "non se reduza a unha cuestión concreta, como é o decreto de plurilingüismo" de 2010, que limita o uso de galego nas diferentes etapas educativas. "O plan fala dunha extratexia xeral na que pode haber determinados axustes que permitan actualizar a norma", apuntou o conselleiro, que incidie en que esperan que "moitas das cuestións que estiveron encima da mesa se podan concretar".
"Igual que nós asumimos este documento que nace da sociedade galega, o resto das formacións políticas teñen unha responsabilidade para entender que este proceso de negocación non pode xirar en torno ás reclamacións unilaterais dunha parte concreta, neste caso da nacionalista", alegou López Campos. Así remarcou que a súa vontade é que "exista capacida de diálogo".
Máis alá da educación, a proposta dada a coñecer este mércores polo Executivo galego busca "favorecer o uso da lingua" en todos os contextos sociais, "o incremento da súa presenza nas plataformas" ou mesmo que "se podan facer, por primeira vez, os procesos xudiciais en galego".
O primeiro en tomar a palabra foi Manuel González, catedrático de Filoloxía Románica da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e coordinador deste novo plan da lingua galega, quen xa participara na creación do documento aprobado por unanimidade na Cámara galega no 2004. "Existen puntos débiles na saúde social do galego como a baixada como lingua habitual ou a súa escasa presenza no contexto urbano", declarou, ao tempo que puntualizou que esta folla de ruta é froito de 11 comisións sectoriais "que analizaron a situación en cada sector". Así, chamou a que "todas as forzas políticas cheguen a acordos", algo que, ao seu ver, "contribuirá a incrementar o amor pola nosa lingua e identidade".
Un proceso polémico
A situación do galego enfronta dende hai décadas aos partidos con representación na Cámara autonómica. Dende que hai dous anos o Executivo liderado por Alfonso Rueda anunciou a súa intención de comezar a dar pasos para conformar un novo pacto pola lingua, as polémicas sucedéronse. Este anuncio coincidiu no tempo cun informe do Instituto Galego de Estatística (IGE) no que se revelaba que, por primeira vez, o galego era minoritario na comunidade e que un terzo dos nenos non sabía falalo. «O galego é a única lingua do Estado que perde falantes e competencias, mentres vostede di que imos na boa dirección», espetoulle hai unhas semanas a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, ao presidente da Xunta. Para os nacionalistas, a solución pasa por que o PPdeG «dea marcha atrás nas súas políticas».
Sobre esta cuestión tamén ten falado dabondo o secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quen acusou hai poucos días o PP de situar a lingua «en perigo de morte». Pola súa banda, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, sinalou esta mesma semana que o «acordo xeral» sobre o galego xa existe desde hai 20 anos, ao tempo que acusou o Goberno galego de «incumprilo». «Se a Xunta quere empezar a asumir o seu deber de promover a lingua, debería comezar por levantar todos os vetos impostos ao galego, como o mal chamado decreto do plurilingüismo», alegou.
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