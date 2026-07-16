Cambio brusco del tiempo en Galicia: las tormentas pondrán fin al calor este jueves

La jornada de este jueves está marcada por la llegada de tormentas que afectarán a toda la comunidad y que condicionarán la meteorología de hoy y mañana, viernes. Las temperaturas cambiantes, que hicieron que la semana pasada se alcanzasen los 40 grados en algunos puntos de Galicia, han sido hasta ahora las protagonistas del tiempo. El calor y las temperaturas elevadas pasan el testigo a las tormentas que son la novedad del tiempo esta semana.

Si bien las tormentas asolarán toda la comunidad, la provincia de Lugo será la más afectada por este cambio en la meteorología, con alertas amarillas y naranjas por las fuertes precipitaciones y tormentas que llegarán esta tarde.

Según apunta la previsión de Meteogalicia para este jueves, las tormentas que se concentran sobre todo en Lugo se extenderán por toda la comunidad, incluyendo Santiago de Compostela y A Coruña. Las corrientes de aire frío en altura están generando cielos nublados que amenazan con fuertes lluvias.

Comunidad de Galicia cubierta por las tormentas / METEOGALICIA

Asimismo, desde MeteoGalicia también advierten de los cambios en las temperaturas, ya que en la jornada de hoy no se superarán los 30 grados en toda la comunidad, llegando a tener puntos como Santiago en los que los termómetros no superarán los 25 grados. En cuanto a las mínimas, también han bajado con severidad teniendo localidades que bajarán hasta los 9 grados en la noche.

Un jueves eléctrico

En el informe meteorológico de MeteoGalicia indica que la provincia más afectada será Lugo, con tormentas que se espera que comiencen alrededor de las 15 de la tarde y se extenderán hasta bien entrada la madrugada.

La zona de la provincia que augura una peor predicción es en la Montaña de Lugo, si bien toda la provincia registra una alerta amarilla por las fuertes tormentas, en esa zona se eleva la alerta hasta un nivel naranja, por lo que se recomienda encarecidamente extremar las precauciones.

Sin embargo, estas tormentas, según MeteoGalicia, se prevé que cesen para la jornada del viernes. Las previsiones de lluvia descienden hasta el 20% dejando así una previsión favorable para entrar al fin de semana con buen tiempo.

La previsión en Santiago

Paralelamente a la situación en Lugo, en Santiago de Compostela las precipitaciones llegarán a la capital gallega por la tarde, pero no vendrán acompañadas de tormentas ni alertas que hagan extremar la precaución a la ciudadanía.

Siguiendo el informe de MeteoGalicia las lluvias llegarán alrededor de las 16:00 horas con un 55% de probabilidades de precipitación. Las lluvias continuarán toda la tarde de hoy y se mantendrán hasta la noche, haciendo que la jornada de jueves quede pasada por agua en la capital gallega. Los cielos se prevén que tengan nubes y claros durante toda la jornada, ocasionalmente estarán despejados, pero se espera que permanezcan nublados todo el día.

No obstante, las temperaturas serán más agradables, las máximas no superarán los 25 grados centígrados y las mínimas no bajarán de los 15, por lo que el calor dará un respiro a la capital gallega este jueves. Ya durante la jornada del viernes, se mantendrán también las mismas temperaturas y cesarán las precipitaciones.

Noticias relacionadas

En definitiva, Galicia afronta un jueves marcado por un brusco cambio de tiempo, con las tormentas desplazando al intenso calor que ha protagonizado las últimas semanas. Mientras Lugo concentrará los fenómenos más adversos y permanecerá bajo aviso por fuertes tormentas, el resto de la comunidad también notará el descenso de las temperaturas y la llegada de lluvias. No obstante, las previsiones apuntan a una mejoría a partir del viernes, con el regreso de la estabilidad y un inicio de fin de semana más favorable en toda la comunidad.