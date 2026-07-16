El eclipse dispara el tirón turístico internacional de Galicia: «Hay establecimientos que van a duplicar los turistas extranjeros de años anteriores»

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto no cambiará sustancialmente la ocupación turística de Galicia, que en los últimos años ya roza el lleno en temporada alta. Sin embargo, sí está modificando el perfil de los visitantes que llegarán a la comunidad. Así lo perciben diferentes fuentes del sector consultadas por este diario que constatan un fuerte aumento de las reservas realizadas por turistas extranjeros, atraídos por un fenómeno astronómico que sitúa a buena parte de la comunidad como uno de los mejores lugares de Europa para contemplarlo.

«Son unas fechas en las que habitualmente ya estamos llenos, de modo que en términos de ocupación no va a suponer muchas diferencias. Sin embargo, la demanda de turistas extranjeros sí ha aumentado mucho, de hecho, en algunos establecimientos estamos ya duplicando los flujos con respecto a años anteriores», apunta Manuel Ochoa, presidente de la Asociación Galega de Cámpings (AGC). Según explica, este crecimiento responde principalmente a viajeros del norte de Europa que buscan desplazarse a la denominada «zona cero» del eclipse.

Una tendencia contraria a la registrada en temporadas anteriores ya que, como explica Ochoa, tradicionalmente el turismo internacional evitaba las semanas de mayor afluencia para visitar la comunidad. Así, el sector considera que el eclipse puede suponer un importante acelerón para la internacionalización del turismo gallego, cuando tras la pandemia ya existe una corriente favorable. «Las elevadas temperaturas de las zonas turísticas tradicionales para ese mercado, como el Medíterraneo, impulsaron la llegada de turistas extranjeros a Galicia, especialmente a destinos como la Mariña lucense o la Costa da Morte», sostiene Ochoa.

La previsión favorable no se ciñe exclusivamente a los cámpings. La presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín, asegura que para esas fechas «está todo reservado desde principios de año» y reconoce que, aunque el sector de las viviendas de uso turístico no dispone todavía de cifras precisas, existe una percepción generalizada de que el eclipse «está atrayendo a Galicia mucho turista internacional».

Desde el mundo hotelero, el director de Operaciones de Attica21, Bruno García, con cuatro establecimientos en la comunidad, señala que aunque agosto ya es un mes de alta ocupación en Galicia, el eclipse está generando un impacto positivo en la demanda, con reservas con mayor antelación, un aumento de más del 50% en los precios y un perfil de cliente más internacional, especialmente procedente de Estados Unidos y Reino Unido.

Oportunidad para reforzar la imagen internacional

Desde el Clúster Turismo de Galicia no esconden que las previsiones que manejan, a falta de menos de un mes, son «muy positivas», especialmente en las provincias de Lugo y A Coruña, donde el eclipse podrá observarse en las mejores condiciones. La entidad destaca que los niveles de ocupación se sitúan ya próximos al completo y apunta que el acontecimiento astronómico contribuirá a redistribuir los flujos de visitantes y la actividad económica hacia comarcas del interior, habitualmente alejadas de los principales circuitos turísticos estivales.

El Clúster también subraya que el eclipse constituye un importante elemento de atracción para el turismo internacional en Galicia y, a su vez, supone una gran oportunidad para el sector a la hora de reforzar la imagen de la comunidad como destino vinculado a la naturaleza y el astroturismo en todo el mundo.

De este modo, el consenso del sector es que el eclipse actuará como un importante polo de atracción para el turismo internacional hacia la comunidad. Más que incrementar la ocupación propia de la temporada alta, el fenómeno modificará el origen de una parte de los visitantes y favorecerá la llegada de viajeros a comarcas que habitualmente quedan al margen de los principales flujos turísticos del verano.

Formación y miles de gafas de protección en los cámpings gallegos

La llegada del eclipse no solo moviliza reservas, de hecho, los cámpings gallegos llevan meses trabajando en la preparación del acontecimiento para que sus clientes puedan disfrutarlo con seguridad.

En el pasado mes de mayo, la Asociación Galega de Cámpings organizó en las Islas Cíes, una jornada de formación Starlight dirigida a los propietarios de los establecimientos asociados con el objetivo de mejorar sus conocimientos sobre astronomía y, así, poder trasladarlos posteriormente a los visitantes.

Además, varios establecimientos están celebrando actividades divulgativas para explicar cómo observar correctamente el eclipse, comprender el fenómeno astronómico y evitar conductas de riesgo. «Queremos que nuestros clientes tengan un nivel de conocimiento suficiente para que nadie meta la pata y nadie salga perjudicado físicamente el día del eclipse», explica el presidente de la asociación, Manuel Ochoa.

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En este sentido, la entidad realizó una compra centralizada de gafas homologadas para la observación solar, que ya se están distribuyendo entre todos los establecimientos asociados. El objetivo es convertir el eclipse no solo en un atractivo turístico, sino también en una experiencia segura y divulgativa, reforzando la oferta de astroturismo que Galicia quiere consolidar de cara a futuros eventos de estas características.