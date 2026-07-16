Netflix regresa a Galicia con la serie que acerca la historia real de la narcotraficante detrás del mayor alijo de cocaína incautado en los 90

«La presencia de Netflix en Galicia va a ir a más». Con estas palabras, Diego Ávalos, vicepresidente de Contenidos de Netflix en España, Portugal y Turquía, advirtió a EL CORREO GALLEGO, a principios de año, de la gran apuesta que el gigante del streaming haría en el futuro cercano por nuestra comunidad.

Rodajes de Netflix en la Praza do Obradoiro, el pasado enero. / Netflix

Netflix apuesta por Galicia

No se equivocaba. Desde entonces, diversos proyectos de la plataforma roja pisaron Galicia. Entre ellos se encuentran Lobo, Animal, Machos Alfa o Clanes.

Una lista a la que, ahora, se le une la nueva gran apuesta de Netflix, La dama del norte, serie creada por Daniel Écija (Los hombres de Paco, Vis a Vis) que acaba de iniciar sus rodajes, los cuales tendrán lugar en Madrid, Oporto (Portugal) y, sobre todo, Galicia.

Nueva serie de Netflix sobre la historia real de la narcotraficante detrás del mayor alijo de cocaína incautado en España en los 90

Basada en la novela homónima de Ulises Bértolo e inspirada libremente en la historia real de la narcotraficante responsable del mayor alijo de cocaína incautado en España en la década de los 90, La dama del norte acercará, a través de ocho episodios, la increíble historia de Diana García —Ana Garrido en la vida real—, una joven que huye a Madrid dejando atrás un terrible pasado y que, junto a sus amigas Penélope y Mari Carmen, acaba al frente de uno de los cárteles de la droga más despiadados de la España de los 90.

En un mundo dominado por hombres, Diana logra imponerse donde ellos caen. Sin embargo, su poder se tambalea cuando el detective Medina, el único capaz de ver a la mujer detrás de la leyenda criminal, se cruza en su camino.

Será entonces cuando ambos establezcan una relación tan intensa como imposible que pondrá en jaque sus lealtades. Y es que, mientras la policía y el cártel estrechan el cerco, ambos deberán elegir entre la justicia, la venganza o un amor que podría condenarlos a ambos.

El escritor Ulises Bértolo, con su libro 'La dama del norte', obra que inspira la nueva serie de Netflix rodada en Galicia. / Javier Ocaña

Reparto de la nueva serie de Netflix sobre narcotráfico rodada en Galicia

Según ha confirmado Netflix, La dama del norte, producción de Good Mood (Mediawan) que estará dirigida por Esteban Crespo y Oskar Santos, contará con Elena Rivera (Alba, Los herederos de la tierra), Maxi Iglesias (Valeria, Velvet), Laura Weissmahr (Se tiene que morir mucha gente, Salve María) y Lola Rodríguez (Mi querida señorita, Bienvenidos a Edén) como protagonistas.

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Myriam Gallego y Óscar de la Fuente completarán, entre otros, el reparto de una serie con la que Netflix volverá, al igual que ya hizo con Clanes, a tratar el tema de la droga en Galicia.