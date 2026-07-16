Los nietos e hijos de emigrantes gallegos regresan a Galicia para mantener viva la cultura: "Venimos por nuestra herencia"

Galicia es un pueblo de migración, y muchos de los gallegos que salieron de su tierra en el siglo XX terminaron del otro lado del charco, en América. Son ahora los nietos o hijos de esos gallegos que tuvieron que dejar su tierra los que están retornando, mediante los programas de Retorno de la Xunta, para que la galleguidad que vive en el extranjero no pierda sus raíces.

Uno de esos programas es Escolas Abertas, un proyecto que busca, mediante talleres de carácter presencial, formar al relevo de los cargos directivos de los centros gallegos en el exterior, formar a las personas responsables de impartir docencia en actividades de cultura tradicional gallega o forman parte del grupo de baile o música de entidades, de la confección de trajes tradicionales gallegos, o responsables de cocina en dichas entidades, con el fin de ahondar en el conocimiento de la cultura gallega y colaborar en la formación de las personas que ayudan a difundir y mantener viva nuestra identidad en la Galicia exterior.

A través del programa de Galicia Aberta llegaron algunos de los cincuenta jóvenes —con un promedio de edad de 35 años— que se formarán hasta el próximo 20 de julio en el Centro Superior de Hostelería de Galicia.

Los retornados y sus historias

Una de esas gallegas nacidas en el extranjero es Rocío Gallo, que llegó a Galicia en representación de la Sociedad Argentina de Unión de Residentes de Outes, para formarse en el curso de dirigentes. «Vamos a aprender habilidades de liderazgo para poder ayudarnos a forjar lazos y relaciones más solidas con las entidades gallegas que están más allá del Atlántico. Es una forma de mantener viva la conexión con la cultura gallega y generar tradiciones nuevas», explica Gallo.

Rocío Galleo, representante de la Sociedad Argentina de Unión de Residentes de Outes / Jesús Prieto

Beatriz Fernández, natural de Santos (Brasil), es nieta de un emigrante gallego y desde niña está vinculada al baile tradicional. Representa al Centro Español de Santos, donde dirige el área de Asuntos para la Juventud hace 2 años, y confía en adquirir herramientas que le permitan mejorar la gestión de la entidad.

Beatriz Fernández representa al Centro Español de Santos, en Brasil / Jesús Prieto

Valeria Crespo es de Argentina y tiene una relación muy profunda con Galicia. Es nieta de una guitiricesa, que según sus palabras, «fue mi segunda mamá, fue quien me crió y me transmitió valores» y de un abuelo de Rodeiro.

Valeria Crespo llegó a Escolas Abertas representando a la Asociación Folclórica Lalín, Agolada y Silleda de Buenos Aires / Jesús Prieto

Hace muchos años Crespo mantiene vivo el legado gallego de diferentes formas «desde el idioma participando en la Asociación de Faladoiros de Vigo y armé, en Buenos Aires, lo que se conoce como Camiño en Galego y además, en la Asociación que represento —Asociación Folclórica Lalín, Agolada y Silleda de Buenos Aires — tenemos el primer grupo de Recreación Histórica de todo el mundo de la Galicia en la diáspora», asevera Crespo.

Participa en Escola Aberta en los talleres de pandereta y canto tradicional. «Es un honor, porque estar aquí presente es, quizás, estar en el lugar que muchos hubieran querido estar y no pudieron. Además, podré llevar lo que aprenda y hacerlo extensivo a otros», señala la argentina.

Ignacio Sánchez viene de una provincia del litoral de Argentina, Santa Fe, a representar al Centro Gallego de esa provincia. Llegó para realizar el curso Formando Directivos. «Soy descendiente de un gallego que emigró en una época muy dificil para Galicia y que dejó todas sus tradiciones en mi familia y en cierta manera, vengo a representar al Centro Gallego de Santa Fe y a mi herencia», apostilla Sánchez.

Ignacio Sánchez viene en representación del Centro Gallego de Santa Fe, Argentina / Jesús Prieto

Por su parte, Jimena Díaz Pérez, argentina de Avellaneda —área metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— llegó con Escolas Abertas representando al Centro Gallego Residentes de O Grove de Buenos Aires a realizar el taller de gaita, instrumento que toca hace trece años. «Estos programas son fundamentales para compartir experiencias y vivir desde dentro lo que es Galicia, para poder transmitir todo esto en Argentina», añade Díaz.

Jimena Díaz Pérez representa al Centro Gallego Residentes de O Grove de Buenos Aires / Jesús Prieto

Los abuelos maternos de esta bonaerense eran de Pontevedra y de A Coruñay sus abuelos paternos eran de Lugo y fueron ellos quienes la empaparon desde pequeña con las tradiciones gallegas. «Escuchar una jota o una muñeira me eriza la piel», señala la profesora de música.

Sebastián Quiroz es de la ciudad argentina de Mar del Plata y viene en representación del Centro Gallego homónimo para realizar el curso de percusión. «Mi abuela, que era de Lalín, a los trece años emigró para Argentina. Ella llevó a mi madre al Centro Gallego de Mar del Plata, con cinco años, para que aprendiera baile con Francisco Soya como director», destaca Quiroz.

Sebastián Quiroz llegó a Escolas Abertas representando al Centro Gallego de Mar del Plata, Argentina / Jesús Prieto

Hoy la madre de este joven marplatense es la directora del conjunto de baile y su hijo la acompaña con la percusión, desde el 2016. «Es mi primera vez en Escolas Abertas. Mi madre, mi hermano y mi primo han venido y me dijeron que disfrute de esta experiencia que es única», asevera Quiroz.

Más allá de los talleres de dirección, música, baile o gastronomía, todos comparten un mismo objetivo: regresar a sus países llevando consigo una parte de Galicia. Porque para ellos la galleguidad no es solo una herencia familiar, sino una identidad que se cultiva y se transmite para que continúe viva generación tras generación, también al otro lado del Atlántico.