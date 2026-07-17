Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús que circulaba por el muncipio lucense de Begonte
La descripción física aportada por los testigos y el conductor, junto a las imágenes de cámaras de seguridad, facilitaron la localización del sospechoso
R. S.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre por agredir sexualmente a una mujer en un autobús a la altura de Baamonde, en el municipio lucense de Begonte, en una línea regular que realizaba el trayecto entre Viveiro y A Coruña. Según traslada la Benemérita en un comunicado, el ahora detenido se sentó junto a la víctima, le cubrió las piernas con una sudadera y comenzó a tocarla sin su consentimiento.
La víctima alertó inmediatamente de lo sucedido, lo que provocó que el agresor abandonara precipitadamente el autobús en la parada de Baamonde y huyera del lugar. Tras la denuncia presentada por la víctima, se inició una investigación para el esclarecimiento de los hechos delictivos. La Guardia Civil informa de que "gracias a la colaboración de los pasajeros y del conductor del autobús que presenciaron la agresión, junto con el testimonio de la víctima, permitió obtener una descripción física muy precisa del sospechoso".
Los investigadores analizaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia de las estaciones en las que el autobús efectuó parada, por lo que se logró localizar al presunto autor en la estación de autobús de Lugo. Las pesquisas policiales permitieron averiguar que el sospechoso se encontraba alojado en un hostal de Lugo y que contaba antecedentes policiales recientes por hechos de similar naturaleza. Se estableció un dispositivo de vigilancia que culminó con la localización y detención del autor.
La investigación ha sido llevada a cabo por el área de investigación de la Guardia Civil de Vilalba (Lugo). El detenido y las diligencias policiales han sido puestas a disposición judicial.
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