Fallece el socialista Vicente Gómez, alcalde de Castrelo do Val (Ourense) desde 2005
El PSdeG-PSOE de Ourense lamenta la pérdida de un "referente del municipalismo socialista" y "servidor público" que llevaba en la política desde los años 80
R. S.
El alcalde socialista de la localidad ourensana de Castrelo do Val, Vicente Gómez, falleció este jueves a los 72 años de edad, tras más de 20 años ostentando el bastón de mando, concretamente desde el 2005. De ello ha informado el Grupo Provincial del PSdeG-PSOE de Ourense a través de un comunicado, trasladando el pésame a familia, amigos, compañeras y compañeros de la agrupación local y a la vecindad del municipio.
Vicente Gómez inició su carrera política a finales de la década de los 80, obteniendo la alcaldía de Castrelo do Val, su municipio natal, en 2005, asumiendo el relevo del exalcalde socialista, Raúl Fernández. "Desapareció un referente del municipalismo socialista ourensano y un servidor público que dedicó buena parte de su vida al progreso de su ayuntamiento y a la defensa de los intereses de la ciudadanía", señalaron desde el partido, destacando a un regidor caracterizado por su "proximidad, capacidad de diálogo y un profundo conocimiento de la realidad del territorio",
"Su legado permanecerá en la memoria del socialismo ourensano y de todas las personas que compartieron con él años de trabajo y compromiso con la vecinanza", declaró el secretario provincial del PSdeG de Ourense, Álvaro Vila, reconociendo la "calidad humana, compañerismo y permanente disposición a colaborar" de Gómez.
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