El líder del PSdeG celebrará el 25 de julio desde Buenos Aires: «La ciudad desde la que Castelao defendió una Galicia democrática cuando hacerlo dentro del país significaba persecución»

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, estará en Buenos Aires (Argentina) el próximo 25 de julio, Día Nacional de Galicia, desde donde intervendrá en el acto con el que el partido conmemora en Rianxo (A Coruña) esta fecha tan simbólica.

Conectará así la ciudad en la que falleció Castelao con el pueblo que lo vio nacer, una conexión que la formación política considera "simbólica" y que servirá para "reivindicar una identidad abierta, progresista e inseparable de su emigración", según ha trasladado a los medios en un comunicado.

Fue la secretaria de Organización, Lara Méndez, la que trasladó la noticia, quien señaló que "Besteiro hablará desde la ciudad en la que Castelao defendió una Galicia democrática cuando hacerlo dentro del país significaba persecución y silencio". "Uniremos la villa en la que nació con la ciudad desde la que mantuvo viva la esperanza de una Galicia democrática", ha señalado.

Para los socialistas, esta fecha es doblemente importante, puesto que se produce en un momento "histórico para la Galicia exterior" tras la aplicación de la LLeyde Nietos, una "reparación histórica" para los descendientes de la emigración y el exilio.

"Permitimos que miles de descendientes de la emigración recuperasen un derecho y reforzasen sus vínculos con Galicia" al poder acceder a la nacionalidad española, ha destacado Méndez, quien ha querido apostillar que esta medida aprobada por el Gobierno central "no contó con el voto favorable ni del PP ni del BNG".

Viaje institucional

Esta visita de Besteiro a Argentina y también a Uruguay se enmarca dentro de un viaje institucional que realizará entre el 21 y 28 de julio, con una agenda que incluirá reuniones con los gallegos en la diáspora y con personalidades políticas e institucionales de ambos países. En Argentina, por ejemplo, mantendrá un encuentro con el ministro del Gobierno en la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco; y en Uruguay, con los dirigentes de la coalición política de izquierdas Frente Amplio.

Entre otras cuestiones, Méndez celebró que esta visita servirá para explorar nuevas vías de cooperación con ambos países, como las posibilidades que abre el acuerdo europeo con Mercosur.