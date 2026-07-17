El precio de la leche se hunde 6 céntimos en Galicia en abril: crece brecha con España y la pérdida asciende a 17 millones

Los productores gallegos solo percibieron 46,1 céntimos por cada litro de leche con los nuevos contratos de abril, de forma que el precio se desploma en seis céntimos frente a los 52,40 céntimos que cobraban en marzo. La estimación de Unións Agrarias es que supone una pérdida de 17 millones de euros para el sector respecto a lo que cobraba anteriormente.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, esta caída del 12% en el precio aumenta la brecha existente con España (48,9 céntimos de media), que es de casi tres céntimos más que Galicia, cuando tan solo suponía un céntimo el mes pasado.

De hecho, si la comparativa de Galicia se hace con el resto de autonomías sin incluir a la comunidad gallega en esa media, que es la más productora (42% del total), el diferencial alcanza los cinco céntimos.

Pero ese recorte en Galicia es todavía más llamativo al ver que en comunidades como Asturias la bajada es solo de medio céntimo en abril, se paga el litro a 54,5 céntimos de media, ocho céntimos más que el caso gallego. Y en País Vasco se sitúa en 56 céntimos, 10 más que Galicia.

Mientras tanto, las granjas con entregas de leche continúan a la baja, son 4.850 en Galicia, 24 menos que en marzo. Produjeron 269.442 toneladas en abril, unas 8.000 toneladas menos que el mes anterior.

Pérdida de 17 millones

Los ganaderos gallegos llevan meses denunciando estos recortes abusivos en comparación con el resto de España. Al respecto, el vicesecretario xeral de Unións Agrarias, Félix Porto, ha clamado contra esta bajada "insostenible e impresentable", que "no es explicable" al no aplicarse en el resto del país.

Así, estima que cada productor pierde de media unos 3.500 euros este mes, lo que se traduce en un total de 17 millones de euros menos para el lácteo gallego.

Además, pone el foco sobre la "especial" incidencia para las granjas que producen más de 700.000 kilos, en donde la disminución llega a 6,7 céntimos por litro.

Por ello, Porto exige "terminar con la prerrogativa de bajada discrecional" de la industrias. También se refiere al "doble castigo" que sufren los jóvenes al acabar de hacer una inversión para asentarse en el agro en un momento en el que sufren este descenso.

De este modo, urge a las administraciones a mostrar el resultado de inspecciones a las industrias y a que "se actúe con todo el rigor", pues denuncia que las empresas se basan en intentar igualar el precio a la media de Europa para Galicia, pero no ser igual al resto del Estado. Reclama que se "activen mecanismos" de corrección de esta situación.

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Finalmente, Félix Porto expresa su deseo de que la futura comisión parlamentaria de estudio sobre el lácteo sirva como "punto de inflexión" para "impedir estas bajadas".

Fuente: Faro de Vigo