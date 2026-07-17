Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feriantes ApóstolAP-9Animación 3D SantiagoEdificio okupado BertamiránsCarreira Pedestre
instagram

MEDIO RURAL

El precio de la leche se hunde 6 céntimos en Galicia en abril: crece brecha con España y la pérdida asciende a 17 millones

Cada productor recibirá de media unos 3.500 euros menos que el mes anterior

Varias vacas lecheras en imagen de archivo.

Varias vacas lecheras en imagen de archivo. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S.

Los productores gallegos solo percibieron 46,1 céntimos por cada litro de leche con los nuevos contratos de abril, de forma que el precio se desploma en seis céntimos frente a los 52,40 céntimos que cobraban en marzo. La estimación de Unións Agrarias es que supone una pérdida de 17 millones de euros para el sector respecto a lo que cobraba anteriormente.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, esta caída del 12% en el precio aumenta la brecha existente con España (48,9 céntimos de media), que es de casi tres céntimos más que Galicia, cuando tan solo suponía un céntimo el mes pasado.

De hecho, si la comparativa de Galicia se hace con el resto de autonomías sin incluir a la comunidad gallega en esa media, que es la más productora (42% del total), el diferencial alcanza los cinco céntimos.

Pero ese recorte en Galicia es todavía más llamativo al ver que en comunidades como Asturias la bajada es solo de medio céntimo en abril, se paga el litro a 54,5 céntimos de media, ocho céntimos más que el caso gallego. Y en País Vasco se sitúa en 56 céntimos, 10 más que Galicia.

Mientras tanto, las granjas con entregas de leche continúan a la baja, son 4.850 en Galicia, 24 menos que en marzo. Produjeron 269.442 toneladas en abril, unas 8.000 toneladas menos que el mes anterior.

Pérdida de 17 millones

Los ganaderos gallegos llevan meses denunciando estos recortes abusivos en comparación con el resto de España. Al respecto, el vicesecretario xeral de Unións Agrarias, Félix Porto, ha clamado contra esta bajada "insostenible e impresentable", que "no es explicable" al no aplicarse en el resto del país.

Así, estima que cada productor pierde de media unos 3.500 euros este mes, lo que se traduce en un total de 17 millones de euros menos para el lácteo gallego.

Además, pone el foco sobre la "especial" incidencia para las granjas que producen más de 700.000 kilos, en donde la disminución llega a 6,7 céntimos por litro.

Por ello, Porto exige "terminar con la prerrogativa de bajada discrecional" de la industrias. También se refiere al "doble castigo" que sufren los jóvenes al acabar de hacer una inversión para asentarse en el agro en un momento en el que sufren este descenso.

De este modo, urge a las administraciones a mostrar el resultado de inspecciones a las industrias y a que "se actúe con todo el rigor", pues denuncia que las empresas se basan en intentar igualar el precio a la media de Europa para Galicia, pero no ser igual al resto del Estado. Reclama que se "activen mecanismos" de corrección de esta situación.

Noticias relacionadas

Finalmente, Félix Porto expresa su deseo de que la futura comisión parlamentaria de estudio sobre el lácteo sirva como "punto de inflexión" para "impedir estas bajadas".

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santiago Pérez, el piloto gallego que cambió los aviones por el cultivo de vegetales premium en Teo y abastece a 90 restaurantes de España
  2. Sábado de tormentas y fuertes lluvias: activada la alerta naranja en toda la provincia de A Coruña
  3. Una DANA condiciona el tiempo este fin de semana en Galicia con tormentas, chubascos y brumas costeras
  4. Cambio brusco del tiempo en Galicia: las tormentas pondrán fin al calor este jueves
  5. De una punta a otra de España en tiempo récord: tres radares de Tráfico cazan al mismo conductor en Galicia, Zamora y Jaén más de 200 kilómetros por hora
  6. Netflix regresa a Galicia con la serie que acerca la historia real de la narcotraficante detrás del mayor alijo de cocaína incautado en los 90
  7. Burger King cancela su colaboración con el gallego El Xocas: 'Sus declaraciones no representan los valores que defendemos
  8. Carpetazo final al proyecto de Altri en Palas de Rei: la Xunta anuncia su archivo definitivo al considerarlo 'inviable

El precio de la leche se hunde 6 céntimos en Galicia en abril: crece brecha con España y la pérdida asciende a 17 millones

El precio de la leche se hunde 6 céntimos en Galicia en abril: crece brecha con España y la pérdida asciende a 17 millones

Besteiro urge al PP a constituir en el Parlamento la comisión de estudio sobre la leche para que la industria deje de tener «manga ancha»

Besteiro urge al PP a constituir en el Parlamento la comisión de estudio sobre la leche para que la industria deje de tener «manga ancha»

Medio millar de granjas lácteas cerraron en España el último año, más de la mitad en Galicia

Medio millar de granjas lácteas cerraron en España el último año, más de la mitad en Galicia

O PSdeG denuncia o dato que retrata a política lingüística galega: 6 euros por habitante fronte aos 90 do País Vasco

O PSdeG denuncia o dato que retrata a política lingüística galega: 6 euros por habitante fronte aos 90 do País Vasco

El líder del PSdeG celebrará el 25 de julio desde Buenos Aires: «La ciudad desde la que Castelao defendió una Galicia democrática cuando hacerlo dentro del país significaba persecución»

El líder del PSdeG celebrará el 25 de julio desde Buenos Aires: «La ciudad desde la que Castelao defendió una Galicia democrática cuando hacerlo dentro del país significaba persecución»

Sanidade hace un llamamiento a donar sangre: las reservas están bajas en los grupos A+, 0+ y 0-

Sanidade hace un llamamiento a donar sangre: las reservas están bajas en los grupos A+, 0+ y 0-

Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en sus trenes de Galicia desde el 21 de julio: en ventanilla, con correa corta y bozal

Fallece el socialista Vicente Gómez, alcalde de Castrelo do Val (Ourense) desde 2005

Fallece el socialista Vicente Gómez, alcalde de Castrelo do Val (Ourense) desde 2005
Tracking Pixel Contents