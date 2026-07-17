Sanidade hace un llamamiento a donar sangre: las reservas están bajas en los grupos A+, 0+ y 0-
ADOS recuerda que se necesitan más de 400 donaciones diarias para poder atender a las personas que precisan de una transfusión
R. S.
La Axencia Galega de Doazón (ADOS) ha llamado a la donación de sangre por reservas bajas de los grupos A positivo, 0 positivo y 0 negativos. En una nota de prensa, el organismo dependiente de la Consellería de Sanidade, ha señalado que los grupos A negativo y AB negativo se encuentran en nivel normal, mientras que el B positivo y negativo y AB positivo se encuentran en un buen nivel.
En este contexto, Ados pide a la ciudadanía para que se acerque a donar sangre en las unidades móviles, repartidas a lo largo y ancho del territorio, o en algunos de los siete puntos fijos de las ciudades gallegas. Y es que, tal y como ha recordado, para poder atender a las personas que necesitan una transfusión se necesitan "más de 400 donaciones de sangre cada día".
Por ello, piden que las donaciones no cesen en el periodo estival, ya que "las necesidades son parecidas a las de otros meses". Sanidade se encuentra, así, en pleno desarrollo de la campaña 'Un alento de vida', con la que el departamento quiere reforzar la presencia de este servicio en verano, concretamente hasta el 30 de agosto.
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