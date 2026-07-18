El campo sí atrae a jóvenes en Galicia: más demanda que plazas para cursar ciclos formativos agrarios en los centros de Medio Rural

Aunque todos los análisis apuntan al relevo generacional como uno de los mayores lastres y desafíos que tiene por delante el campo en Galicia para mantener viva la actividad agroganadera, hay indicadores que invitan al optimismo. Uno de ellos es el que muestra que hay interés entre las nuevas generaciones por formarse en el ámbito agrario para hacer del rural su medio de vida. Lo constatan los datos de matriculación en los ciclos formativos de esta rama impartidos en los centros de formación y experimentación agraria (CFEA) dependientes de la Consellería do Medio Rural: de cara al próximo curso han recibido 659 solicitudes para un total de 428 plazas, lo que significa que la demanda supera la oferta. De las plazas disponibles, 236 ya están comprometidas, entre matrículas formalizadas y reservas.

Estas cifras demuestran que el campo sí tiene capacidad de atraer a los jóvenes como camino profesional, ya sea en la agricultura, la ganadería o el ámbito forestal. Un interés que puso de relieve la conselleira María José Gómez en una visita al CFEA de Lourizán, en Pontevedra, destacando además la apuesta por formarse antes de dar el salto a un sector al que tradicionalmente muchas personas se sumaron sin estudios específicos y que se ejerce desde la experiencia adquirida.

Altos niveles de cobertura

El centro de Lourizán es el que tiene los mejores resultados entre los seis que dependen de la Xunta, pues sus dos ciclos concentran los mayores niveles de cobertura: un 90,9% en el de Gestión Forestal y más de 81% el de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural. En el centro Pedro Murias de Ribadeo, el nuevo ciclo superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal alcanza cerca del 82% de la cobertura, con 18 alumnas y alumnos entre matrículas formalizadas y reservas para un total de 22 plazas.

En lo que respecta a Sergude, en Boqueixón, sus ciclos de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal tienen una cobertura de más del 77%, mientras el centro de Becerreá registra una tasa del 68% en el ciclo de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural y de casi el 60% en Gestión Forestal. En Guísamo se imparten ciclos de Jardinería y Flor y Paisajismo y Medio Rural.

Incorporación creciente de la mujer

A la espera de contar con cifras de matriculación definitivas, en los cinco últimos cursos académicos estos centros formaron a 2.746 personas. La evolución muestra también una creciente incorporación femenina a los sectores productivos del rural, pues el 41,4% de las personas que pasaron por estas entidades fueron mujeres, frente al 58,6% de hombres.