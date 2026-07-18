La venta de madera quemada movió hasta 41 millones tras los incendios de 2025

La retirada y venta de la madera quemada por los incendios forestales del pasado año en Galicia ha generado un negocio de hasta 41 millones de euros. La cifra incluye los 13,5 millones obtenidos por la Xunta mediante las subastas de madera procedente de montes de gestión pública y el valor estimado de los aprovechamientos autorizados en propiedades privadas, que oscilaría entre 11 y 27,5 millones de euros.

Los dueños de montes privados solicitaron autorización o presentaron declaraciones responsables para talar, retirar y vender más de 1,1 millones de metros cúbicos de madera afectada por el fuego el pasado año. Este producto se paga habitualmente entre 10 y 25 euros por metro cúbico, dependiendo de la especie, del grado de deterioro provocado por las llamas y del tiempo transcurrido hasta su retirada. Aplicando esa horquilla, las operaciones privadas pudieron mover entre 11 y 27,5 millones.

A esta cantidad se suman los casi 13,5 millones alcanzados por el plan de enajenación desarrollado por la Administración autonómica en los montes de gestión pública. La Xunta sacó al mercado más de 930.000 metros cúbicos de madera comercial procedentes de una superficie superior a las 6.200 hectáreas. El monto de ambas vías sitúa el valor total entre 24,5 y 41 millones de euros solo por el año 2025.

Los 2 millones de metros cúbicos que suman entre particulares y Adminsitración suponen un 20% de la madera talada anualmente en Galicia. La retirada debe realizarse con rapidez para evitar que la madera pierda progresivamente su valor por la aparición de hongos y plagas, la humedad o el deterioro estructural. La movilización también reduce los riesgos sanitarios para las masas forestales próximas, facilita la restauración de los terrenos y mantiene la actividad de las empresas de tala, transporte y transformación.

El volumen movilizado refleja la dimensión de la ola de incendios de 2025, un año en el que ardieron alrededor de 119.000 hectáreas en Galicia. No solo eso. Diecinueve días tardaron los servicios de extinción de dos comunidades autónomas, reforzados con medios de otros países europeos, en doblegar el incendio que nació el 13 de agosto en la parroquia ourensana de Seadur, en el concello de Larouco. Cuando las llamas se apagaron, habían afectado a tres provincias (Ourense, Lugo y León) y arrasado más de 37.000 hectáreas, convirtiéndose, oficialmente, en el incendio más grande de la historia de España.

El otro año de la última década con un gran impacto de los incendios en Galicia fue 2017, cuando se quemaron 62.000 hectáreas de monte (en un solo fin de semana de octubre ya ardieron 49.000 hectáreas). Ese ejercicio la Xunta autorizó en montes privados extracciones de madera para su aprovechamiento también por 1,1 millones de metros cúbicos, que aportaron a sus dueños entre 11 y 27 millones de euros. «Cabe señalar que la mayor parte de las autorizaciones, como es normal, se concentranron tras los principales episodios de incendios forestales de los años 2017 y 2025», indica la Consellería do Medio Rural.

En el resto de los años, el negocio de la madera quemada apenas ha tenido movimiento. Según los datos de la Xunta, en la década que va de 2016 a 2025, los particulares presentaron 10.000 autorizaciones y declaraciones responsables para aprovechamientos en montes privados consumidos por las llamas, procediendo a la obtención de madera de unas 18.000 hectáreas por un volumen superior a los 2,2 millones de metros cúbicos.

En la provincia de Pontevedra se tramitaron 6.500 peticiones para actuar en 7.000 hectáreas, mientras que en Ourense se gestionaron alrededor de 2.800 solicitudes sobre una superficie de 5.000 hectáreas.

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En cuanto a la gestión pública, la Xunta subastó entre los años 2016 y 2025 1,8 millones de metros cúbicos de madera quemada extraída de 15.800 hectáreas, de las cuales 11.000 pertenecen a la provincia de Ourense (5.500 de ellas solo el pasado año) y 3.000, a la de Lugo.