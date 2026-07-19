Ángel Mato gana unas primarias muy ajustadas ante Eva Martínez y repite como candidato del PSOE a la alcaldía de Ferrol en 2027

El exalcalde de Ferrol Ángel Mato será el candidato del PSOE a la Alcaldía de la ciudad departamental en las municipales del próximo año, tras imponerse este domingo en las primarias de la agrupación local por un resultado bastante ajustado: 163 votos frente a 142 logrados por Eva Martínez. Son las únicas primarias de los socialistas gallegos en las siete ciudades, al existir más de un aspirante.

En la votación, celebrada entre los 363 militantes con derecho a voto, ejercieron su derecho 308 afiliados, lo que supone una participación del 84,8%. Además de los sufragios obtenidos por ambos aspirantes, se registraron dos votos en blanco y uno nulo.

Tras conocerse el resultado, Mato agradeció el respaldo recibido y el trabajo de las personas que apoyaron su candidatura durante las últimas semanas, así como el desarrollo del proceso interno por parte de la agrupación socialista.

Votación de afiliados en las primarias de este domingo / Kiko Delgado

El ganador afirma estar "tremendamente honrado"

Mato, que gobernó Ferrol entre 2019 y 2023, cuando perdió las elecciones frente al popular José Manuel Rey, afirmó sentirse "tremendamente honrado" por la responsabilidad de volver a optar a la Alcaldía de Ferrol y defendió que, "cuando el PSOE gobierna Ferrol, la ciudad cambia, cambia para mejor".

Asimismo, aseguró afrontar esta nueva etapa con "muchísima ilusión" y sostuvo que la ciudad "tiene una oportunidad para poder afrontar su futuro mejor", al tiempo que expresó su deseo de liderar ese proyecto si obtiene la confianza de la ciudadanía en las próximas elecciones.

Mato también destacó el sistema de elección interna del PSOE para designar a sus candidatos que, según reconoció, puede generar tensión dentro de la organización, aunque consideró que el respaldo de la militancia le permite afrontar el futuro "con más ganas" y sentirse refrendado.

Eva Martínez vota en las primarias del domingo en Ferrol / Kiko Delgado

Eva Martínez: "Como socialista que soy espero que consiga la Alcaldía"

Por su parte, Eva Martínez, felicitó a su rival por su victoria y le deseó éxito como candidato. "Espero que consiga la Alcaldía, como socialista que soy", manifestó.

Destacó igualmente el apoyo obtenido por su candidatura, que calificó de muy satisfactorio, pese a las dificultades encontradas durante el proceso. De hecho, Martínez logró agrupar en cierto modo a todas las sensibilidades y corrientes críticas con la línea oficialista y la dirección actual del PSdeG que representaba Mato.

Martínez agradeció especialmente el respaldo recibido por parte de mujeres y hombres de la agrupación y señaló que el voto femenino "ha sido muy importante" para su candidatura. Asimismo, hizo un llamamiento a trabajar por el proyecto socialista para las próximas elecciones municipales, puesto que los resultados que obtenga Mato serán también "los resultados que tenga el PSOE".