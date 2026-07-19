Fallece a los 93 años Antón Aneiros, el cura 'rojo' que cambió el altar por la tribuna y acabó de alcalde de Narón y diputado en Galicia

La comarca de Ferrolterra despide a una de sus figuras políticas más relevantes y singulares de su historia reciente, el sacerdote Antonio Martínez Aneiros, que falleció a los 93 años de edad.

Nacido en 1933 en la parroquia de O Val (Narón), Antón Aneiros, como era conocido por muchos, eligió el camino del sacerdocio, empezando a ejercer en el arranque de los años 60 en la parroquia de San Pablo, en Ferrol. Fue etiquetado como uno de los curas 'rojos' de la zona que combatió el franquismo y que en más de una ocasión se jugó la vida o se arriesgó a acabar en prisión por su oposición al régimen.

Profundamente comprometido con la ayuda a los más necesitados y con las causas que consideraba justas, Aneiros también fue un activo colaborador de Cáritas y se esforzó por modernizar la Iglesia a través de diversas reformas internas que no llegaron nunca a cuajar.

De hecho, tras una estancia en Madrid, a su regreso a Galicia dejó el sacerdocio, pero no rompió su vínculo con la Iglesia, ya que se convirtió en coordinador del movimiento Somos Igrexa, que representaba en Galicia al sector progresista, reformista, galleguista y socialmente comprometido del catolicismo, crítico con el clericalismo y con la estructura jerárquica tradicional. No quería romper con la Iglesia, sino cambiarla desde dentro.

Su etapa política: de primer alcalde democrático de Narón a diputado de EG

Su fuerte compromiso social acabó empujándolo hacia la política. Antón Aneiros fue elegido así primer alcalde democrático de Narón tras la aprobación de la Constitución en el año 1978, en las municipales de 1979, por Unidade Galega. Cuando su partido se rompió por una crisis interna, fue reelegido en 1983 dentro de la formación de carácter local Agrupación Nacionalista Galega de Narón, relevándolo otro histórico alcalde naronés, Xoán Gato.

Las siglas en las que militaba Aneiros acabaron integrándose poco después en el Partido Socialista Galego-Esquerda Galega (PSG-EG), con el que se presentó como número uno por la provincia de A Coruña a las elecciones autonómicas de 1985. Salió elegido y fue parlamentario autonómico toda la II Lexislatura, hasta 1989, la más agitada de la autonomía gallega con la moción de censura a Albor. Integró el grupo mixto junto a dos compañeros de partido Camilo Nogueira y Ángel Fernando Martínez Randulfe.

En reconocimiento a su trayectoria pública, el Ayuntamiento de Narón acordó en 2016 dar su nombre a una calle situada en el complejo social de O Val.

Calle dedicada a Antón Aneiros en 2016 en Narón / Cedida

Funeral este lunes en la parroquia de O Val

Persona muy familiar y padre de tres hijas, tras su paso por la política fue profesor de autoescuela. Además, mantuvo siempre vivo su activismo social, cultural y político y su compromiso con la gente que más lo necesitaba.

Los restos mortales de Antón Aneiros se velan en el Tanatorio Albia de Ferrol. Allí será incinerado a la una y media de la tarde (13.00 horas) de este lunes y, a las seis (18.00 horas) partirá la comitiva fúnebre hacia la iglesia parroquial de O Val, donde se oficiará un funeral.