De la Romería Vikinga de Catoira al Albariño: los mejores planes para disfrutar del final de julio más allá de las Fiestas del Apóstol

Este miércoles 22 de julio arrancará en Santiago una nueva edición de las Fiestas del Apóstol, que este año se prolongarán hasta el viernes 31, llenando la capital gallega de luz, música y color hasta final de mes.

Con un programa cargado de actividades para todos los públicos, entre las que destacan el concierto de The Rapants, los fuegos artificiales o los tradicionales desfiles de gigantes y cabezudos, las Fiestas del Apóstol se erigen como una de las principales alternativas para disfrutar de los últimos días del mes, aunque no es, ni mucho menos, la única opción en Galicia.

La recta final del mes de julio llega con un sinfín de fiestas y celebraciones en gran parte de la comunidad y, para que no te pierdas nada, desde EL CORREO GALLEGO te contamos los detalles de las propuestas más destacadas.

Un viaje al pasado vikingo

Una de las citas más destacdas de los últimos días del mes de julio tendrá lugar en Catoira con la celebración de su legendaria Romería Vikinga, declarada de Interés Turístico Internacional y que este año celebra su 66ª edición. La fiesta, cuya tradición se remonta a 1960, rememora las incursiones de los vikingos en las tierras del Ulla.

Esta nueva edición de la romería se extenderá desde el martes 28 al lunes 3 de agosto con actividades de todo tipo, aunque sin duda el momento más esperado tendrá lugar el domingo 2 de agosto a las 12.30 horas con el desembarco vikingo en las Torres de Oeste.

Desembarco Vikingo el pasado año en Catoira / FDV

También habrá espacio en la romería para la música, con la celebración del VikingMusic, que contará con las actuaciones de Fillas de Cassandra el viernes 31; Solo Vikingo, Mondra, 9Louro, Dakídarría y Dislexia el sábado 1; y Treixadura y la O sonoro Maxín el domingo 2.

Festa do Albariño en Cambados

Otra de las citas de los últimos días de julio, así como del verano en Galicia, es la Festa do Albariño de Cambados, especialmente para los amantes del buen vino. También declarada de Interés Turístico Internacional, este año celebra su edición número 74 con un programa que se extiende desde el martes 28 de julio al domingo 2 de agosto.

Fiesta del Albariño en Cambados / NOE PARGA

Durante la celebración, se escogerán los mejores vinos entre los cientos de bodegas que se presentan a las catas. Pero tampoco faltará la música, destacando el viernes 31, con los conciertos en la Plaza de Fefiñáns de Roa, Luar La L y La Pantera.

Empieza la música en el Costa Feira

Una nueva edición del festival musical Costa Feira, en Sanxenxo, arrancará este viernes 24 de julio con una Wake Up con Roger Sánchez, Rafa Barrios, Chinonegro, Esther Bronchal, Caste y Milutxo.

Durante el resto del mes de julio también tendrán lugar las actuaciones de Jose de Rico, Víctor Magan, Andrew y Dj's Electrolatino el 28 de julio; Xavibo, el día 30; y Casi Mestizo, Les Castizos, Bees & Honet, Carol, Yerout, Laso, Vrs, Santiso y Hûmbe, el 31.

Durante el mes de agosto pasarán por el escenario de Costa Feira artistas como Nicky Jam, Henry Mendez, Delaossa, Loquillo, Rusowsky o Taburete.

A comer...

Los gallegos somos de buen diente, como no puede ser de otra manera con una gastronomía tan rica como la nuestra. En este sentido, en la recta final de este mes de julio se celebran en nuestra comunidad diversas fiestas gastronómicas que rinden homenaje a algunos de nuestros productos más queridos.

El domingo 26, la localidad pontevedresa de Moraña celebrará su tradicional Xantar do Carneiro ó Espeto; mientras que en Rianxo exaltarán en los próximos días, del 22 al 26, uno de sus productos más característicos: las xoubas.

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Por último, la provincia de Ourense disfrutará en los últimos días del mes de dos de sus citas gastronómicas más características: la Festa da Bica de Trives, el próximo domingo 26, y la Festa do Pemento de Arnoia, que se celebrará del 31 de julio al 2 de agosto.