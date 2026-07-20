Las aulas gallegas de Educación Secundaria contarán con cerca de 900 nuevos profesores el próximo curso escolar
La mayoría serán, según la Xunta, para "un refuerzo del cuadro de personal derivado de la reconfiguración del horario docente", mientras que se contratará un centenar de especialistas en pedagogía terapéutica y a 50 orientadores
A partir del próximo mes de septiembre, cuando comience el curso escolar, Galicia contará con casi 900 profesores más en la etapa de Educación Secundaria, según aseguró este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El objetivo es "garantizar una atención más individualizada y permitir al profesorado contar con más tiempo para otras tareas".
La mayoría de estas plazas, en concreto 747, serán para "un refuerzo del cuadro de personal derivado de la reconfiguración del horario docente". A efectos prácticos, en palabras del mandatario autonómico, esto permitirá que tengan "una mayor disponibilidad para tareas complementarias", tales como la gestión de protocolos educativos, la atención a las familias y el propio alumnado, la gestión de las bibliotecas escolares, el desarrollo de iniciativas de diversa índole o las guardias.
Los 150 docentes restantes, son especialistas. En concreto, la Xunta detalla que se contratará a un centenar de especialistas en pedagogía terapéutica, así como a 50 orientadores, con el propósito de que la educación en esta etapa educativa sea más personalizada y "se avance hacia una enseñanza plenamente inclusiva". Esta medida se incluye, según explicó, dentro del Plan de impulso á atención á diversidade para el período 2026-2030.
De este modo, fuentes del Ejecutivo autonómico apuntan que se trata de medidas incorporadas este año al Acuerdo de mejora educativa firmado entre la Xunta y los sindicatos CCOO, ANPE, UGT y CSIF. "La reducción progresiva de ratios en ESO y bachillerato se ejecutará a partir del curso 2028/29", esgrimió el mandatario autonómico, quien señaló que este mes de septiembre se completa la reducción de 25 a 20 alumnos en toda a etapa de infantil (antes era de 25).
Renovación de ordenadores en los centros
Por otro lado, el Ejecutivo autonómico dio el visto bueno a la compra de más de 8.000 ordenadores ultraportátiles para el alumnado adscrito a EDixgal, el modelo de libro digital que se usa en las clases de Galicia y al que los centros se adhieren de manera voluntaria. Para ello, se destinará una partida de cerca de seis millones de euros.
También en materia de educación, Rueda anunció la luz verde para una orden de ayudas de en torno a 47 millones de euros para financiar la gratuidad en las escuelas infantiles privadas y también en las de iniciativa social. Es una medida, insistió, financiada con "fondos propios". Apuntó, además, que "habrá más órdenes para financiar otro tipo de escuelas infantiles".
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