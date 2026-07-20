Galicia lidera el primer gran estudio que busca predecir el riesgo de cáncer de mama con inteligencia artificial

Galicia será la primera autonomía en poner en marcha MamoRisk, un estudio que aspira a cambiar la forma de prevenir el cáncer de mama en la sanidad pública estatal. Coordinado desde el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), el proyecto validará un modelo capaz de calcular el riesgo individual de desarrollar la enfermedad combinando factores genéticos, hábitos de vida, datos clínicos y el análisis de mamografías mediante inteligencia artificial.

Las primeras invitaciones para participar ya han comenzado a llegar a mujeres gallegas incluidas en el programa de cribado poblacional. A partir de ahí, el estudio se extenderá a otras trece comunidades autónomas hasta reunir a 10.000 participantes. El objetivo es comprobar si este modelo es capaz de identificar qué mujeres presentan un riesgo bajo, intermedio o alto de desarrollar un cáncer de mama en los próximos dos y cinco años. Si demuestra su eficacia, podría incorporarse en el futuro a los programas públicos de detección precoz.

«El uso del modelo de riesgo, tras su validación con el estudio MamoRisk, podría mejorar sustancialmente la detección precoz del cáncer de mama», explican la investigadora principal del proyecto, Manuela Gago, del IDIS, y el coordinador general, José Esteban Castelao, del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS). Los investigadores comparan el funcionamiento del algoritmo con una calculadora personalizada. «El proyecto proporciona el equivalente a una calculadora donde se introducen los factores de riesgo de cada mujer y se obtiene una clasificación de riesgo bajo, intermedio y alto, a dos y cinco años vista», señalan en un comunicado.

Para elaborar esa predicción, el modelo integra información genética obtenida mediante una muestra de saliva, datos clínicos y epidemiológicos, antecedentes familiares y las características de las mamografías, analizadas tanto por radiólogos como mediante inteligencia artificial. El proyecto arranca precisamente en Galicia gracias a la colaboración entre el IDIS, la Consellería de Sanidade y el programa gallego de detección precoz, antes de extenderse a Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y otras nueve comunidades autónomas.

El estudio está financiado con 1,2 millones de euros por el Instituto de Salud Carlos III, a través de la convocatoria de Medicina Personalizada de Precisión y los fondos europeos NextGenerationEU. Con este proyecto, Galicia se sitúa al frente de una investigación que podría redefinir el futuro del cribado del cáncer de mama.