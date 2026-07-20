El gusano soldado que devora el maíz está muy activo en Mazaricos, Santa Comba, A Baña y Rois: Medio Rural llama a los ganaderos a extremar la vigilancia

El cultivo de maíz encara el ecuador de su ciclo de crecimiento en las praderas del rural gallego con una amenaza que no cesa: el ataque de las orugas defoliadoras, larvas de insectos como las polillas que devoran las hojas de las plantas y constituyen una de las plagas agrícolas más destructivas que existen. Es el caso del gusano soldado, convertido este año en el enemigo número uno del ganadero en diversos puntos de la comunidad por el daño que causa a las cosechas de un cereal estratégico para la alimentación de cabaña ganadera con forrajes propios.

La red de trampeo de la Xunta ha permitido detectar el incremento de las puestas y la presencia de larvas de este gusano y de la conocida como oruga defoliadora del maíz y las gramíneas, ante lo cual la Consellería do Medio Rural lanza una recomendación a agricultores y ganaderos: intensificar la vigilancia de las parcelas de maíz para tratar de evitar que estas especies acaben arrasando los cultivos.

Se ceba con municipios del cinturón de Santiago

El departamento que pilota María José Gómez tiene desplegadas 159 trampas de feromona en las principales comarcas productoras de Galicia a través de una red que permite conocer la evolución de la actividad de vuelo de estas orugas. Los datos obtenidos de las últimas revisiones apuntan a una elevada presencia del gusano soldado (Spodoptera exigua) en Galicia, especialmente en la provincia de A Coruña. Las capturas más importantes se registraron en los concellos de Mazaricos (800 y 50 adultos por trampa); A Baña (500), Rois (300), Santa Comba (280 y 90) y Zas (90).

En esta lista están algunos de los concellos con más vacas de leche de Galicia, para las que el maíz supone una fuente de alimentación esencial. Además de poner en jaque la capacidad de abastecimiento de las ganaderías, esta plaga asesta un golpe a la economía de las explotaciones, que cada año invierten cantidades considerables de dinero en la cosecha de maíz.

Otra oruga que ataca el maíz está muy activa en Lugo

En lo que respecta al gusano defoliador del maíz (Mythimna unipuncta), acecha sobre campos de maíz en la provincia de Lugo. Se registraron capturas en Outeiro de Rei, Friol, Guntín (el concello donde se detectó mayor actividad), Palas de Rei, Monterroso, Antas de Ulla, Taboada, Chantada, Portomarín, Castroverde, Lugo y Paradela, con valores comprendidos entre 2 y 50 adultos por trampa.

Medio Rural recuerda que la detección de masas de huevos y de larvas de primeros estadios es el momento en el que las medidas de control resultan más eficaces y que, de ser necesaria una intervención fitosanitaria, deberán emplearse únicamente productos autorizados para el cultivo y la plaga.