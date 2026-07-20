Los incendios de Ourense reavivan el choque entre el PP y el Gobierno por el mantenimiento de la red ferroviaria

El Partido Popular ha elevado el tono contra el Gobierno central tras los incendios registrados el pasado 13 de julio en el entorno de la línea ferroviaria convencional entre Ourense y Santiago de Compostela. Los diputados populares por la provincia ourensana —Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana— han registrado una iniciativa en el Congreso para reclamar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «rinda cuentas de manera inmediata» por una serie de fuegos que, según sostienen, fueron provocados por el paso de un tren de mercancías.

En su iniciativa, los populares aseguran que aquel convoy originó «hasta ocho incendios casi simultáneos» en los municipios de Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín. Las llamas, según recuerdan, «obligaron a cortar la circulación ferroviaria durante más de diez horas».

El diputado Celso Delgado sostiene que los mecanismos de prevención del Gobierno «fallaron por completo» y reclama conocer «con total claridad» qué actuaciones llevó a cabo la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) entre el 1 de junio, fecha en la que entró en vigor el Plan de prevención contra incendios en las vías y sus proximidades, y el pasado lunes, 13 de julio. En concreto, el PP exige una relación «detallada» de las labores de limpieza química y mecánica realizadas en estaciones, terminales y márgenes de la línea ferroviaria, así como de las actuaciones previstas hasta mayo de 2027 para reducir la biomasa y la vegetación seca.

Los diputados populares defienden que «es imprescindible ejecutar con carácter urgente y periódico labores de desbroce y retirada de material combustible en los márgenes de las vías que discurren por nuestra provincia, una zona que soporta un altísimo riesgo de incendios forestales en los meses de calor». Sin embargo, la iniciativa del PP dirige toda la responsabilidad política al Ejecutivo central sin hacer referencia al reparto de competencias en materia de prevención de incendios. Aunque Adif es el organismo encargado del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y de la limpieza de la zona de dominio ferroviario, la prevención y extinción de incendios forestales depende también de la coordinación con las administraciones autonómicas, responsables de la gestión forestal y de los dispositivos de emergencias.

Pese a ello, los populares centran su ofensiva política en el Gobierno de Sánchez y han trasladado sus reclamaciones tanto al Congreso como a la Diputación de Ourense, donde el grupo provincial del PP ha impulsado una moción con el mismo objetivo: reclamar actuaciones urgentes en el entorno de las vías ferroviarias. La petición llega mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas de los incendios y si existieron deficiencias en las medidas preventivas desplegadas antes del paso del tren de mercancías.