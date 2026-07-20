Muere a los 66 años el santiagués Javier López Iglesias, secretario de Organización del sindicato Unións Agrarias

El actual secretario de Organización de Unións Agrarias (UUAA) e histórico integrante del sindicato, Francisco Javier López Iglesias, falleció este lunes a los 66 años de edad de forma inesperada a causa de un infarto, lo que causó una enorme conmoción entre sus compañeros.

Nacido en el barrio compostelano de Conxo en 1960, Javier López estuvo desde muy joven comprometido con el activismo de izquierdas, primero en el Partido Comunista y más tarde en el Partido Socialista (PSdeG), llegando a formar parte de la agrupación de Santiago y con especial sensibilidad siempre para el rural.

Desde la década de los 80 trabajó en el mundo del sindicalismo agrario a través de UPA, la agrupación en la que se integró Unións Agrarias.

Persona muy próxima y de máxima confianza del líder del sindicato, Roberto García, Javier López fue elegido secreario de Organización, Administración e Área Interna de UUAA en el 11º Congreso Nacional, en 2021, en plena crisis de la pandemia. Después, repitió en el cargo en el 12ª congreso, el mayo del pasado año.

Como secretario de Organización se encargaba de coordinar toda la estructura territorial de Unións Agrarias, el funcionamiento interno del sindicato, la afiliación, las movilizaciones e incluso las cuentas. "Era el encargado de la sala de máquinas", resumían ayer sus compañeros.

El secretario de Organización de Unións Agrarias tenía 66 años / Cedida

Referente en la defensa de los criadores avícolas de Galicia

Aunque en los últimos años se ocupaba de la trastienda de UUAA, lo que alejaba de los focos su perfil público, Javier López también fue un sindicalista combativo a pie de campo, especialmente durante sus años de responsable de la Asociación de Criadores Avícolas de Galicia (Acriaga), un sector agrario que conocía bien por su pareja, que tenía una explotación en Silleda, localidad en la que ya residió buena parte de su vida .

En este cargo le tocó participar en la gran batalla de los criadores de pollos de Galicia contra las empresas integradoras se desarrolló a principios de los 2000, cuando se convocaron enormes movilizaciones para reclamar precios justos para los productores, periodos de pago más cortos y otras mejoras para transformar el sector. Aunque la situación no quedó totalmente resuelta, López sí logró importantes avances.

Misa de cuerpo presente este martes en Boisaca

El cuerpo de Javier López Iglesias, padre de un hijo, se vela en el tantorio municipal de Boisaca, en Santiago de Compostela. Allí se celebra una misa de cuerpo presente este martes a la una y media (13.30 horas) antes de ser despedido en la intimidad familiar.