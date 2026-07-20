Una plaza de enfermería por cada médico: la propuesta de la Xunta enviada a los sindicatos para reforzar el personal de Atención Primaria
El Ejecutivo envía un documento a los sindicatos que incluye la incorporación de podólogos en los centros de salud
La incorporación de podólogos a los centros de salud, que haya una plaza de enfermería por cada médico de familia o una matrona por cada 6.000 mujeres. Eso es lo que, en palabras del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fija la propuesta de planificación de recursos humanos para Atención Primaria enviada este mismo lunes a los sindicatos.
El pasado mes de abril, durante el Debate del Estado de la Autonomía, el mandatario gallego anunció una reforma integral de Atención Primaria. Para conocerla entera, reconoció, "aun faltan unas semanas", si bien él mismo había asegurado que estaría en el primer semestre del año. Este lunes dio a conocer solo la parte relacionada con el personal, cuyo objetivo es "que los sanitarios ganen tiempo para atender a los pacientes".
Esta hoja de ruta que "será de aplicación en lo que resta de década". Las grandes novedades son la inclusión de los podólogos y que se cree una plaza de enfermería por cada facultativo. También se plantea un puesto de farmacia y trabajo social por cada servicio de Atención Primaria o un higienista bucal por cada odontólogo.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
- La historia de Pablo Agrafojo Pedrosa, cantante de la Orquesta Capitol que cambió el taller por la verbena
- Netflix regresa a Galicia con la serie que acerca la historia real de la narcotraficante detrás del mayor alijo de cocaína incautado en los 90
- Cambio brusco del tiempo en Galicia: las tormentas pondrán fin al calor este jueves
- De una punta a otra de España en tiempo récord: tres radares de Tráfico cazan al mismo conductor en Galicia, Zamora y Jaén más de 200 kilómetros por hora
- Burger King cancela su colaboración con el gallego El Xocas: 'Sus declaraciones no representan los valores que defendemos
- Adiós a Pinta, Linda, Chula y Beyoncé: la tradición de poner nombre a las vacas se extingue en Galicia
- Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en sus trenes de Galicia desde el 21 de julio: en ventanilla, con correa corta y bozal
- Santiago Pérez, el piloto gallego que cambió los aviones por el cultivo de vegetales premium en Teo y abastece a 90 restaurantes de España