Una plaza de enfermería por cada médico: la propuesta de la Xunta enviada a los sindicatos para reforzar el personal de Atención Primaria

La incorporación de podólogos a los centros de salud, que haya una plaza de enfermería por cada médico de familia o una matrona por cada 6.000 mujeres. Eso es lo que, en palabras del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fija la propuesta de planificación de recursos humanos para Atención Primaria enviada este mismo lunes a los sindicatos.

El pasado mes de abril, durante el Debate del Estado de la Autonomía, el mandatario gallego anunció una reforma integral de Atención Primaria. Para conocerla entera, reconoció, "aun faltan unas semanas", si bien él mismo había asegurado que estaría en el primer semestre del año. Este lunes dio a conocer solo la parte relacionada con el personal, cuyo objetivo es "que los sanitarios ganen tiempo para atender a los pacientes".

Esta hoja de ruta que "será de aplicación en lo que resta de década". Las grandes novedades son la inclusión de los podólogos y que se cree una plaza de enfermería por cada facultativo. También se plantea un puesto de farmacia y trabajo social por cada servicio de Atención Primaria o un higienista bucal por cada odontólogo.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)