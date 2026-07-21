El BNG rompe con el PSOE en el Ayuntamiento de A Coruña: "Teñen os ollos e ouvidos pechados"

La portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Avia Veira, ha anunciado esta mañana la ruptura de todos los pactos con el Gobierno municipal de Inés Rey, incluido el que propició la investidura de la regidora socialista, después de años de “paralización” en políticas públicas, como movilidad y vivienda, y falta de apoyo entre las propuestas de ambas formaciones, con perjuicio de aquellas impulsadas por los nacionalistas. La ruptura, verbalizada por la también candidata del BNG a la Alcaldía, llega a diez meses de las elecciones municipales.

La alcaldesa respondió a Avia Veira que "el BNG ha decidido que a menos de un año de las elecciones se sitúa al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición". "Si esto es lo que ellos han decidido ofrecer a los ciudadanos de A Coruña, sentarse con la derecha a votar todos en contra, ellos deberán dar sus explicaciones. Nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos los presupuestos aprobados y ejecutándolos. Seguiremos en mayo de 2027, quien quiera ponerse fuera del tablero, deberá explicarlo”, explicó Inés Rey en la plaza de María Pita, antes de la presentación de los nuevos policías nacionales en prácticas.

Veira, en rueda de prensa, descartó hablar de bloqueo, “bloqueo só o que impón o grupo socialista”, y afirmó que en ciertas iniciativas podrían votar de nuevo en conjunto con el PSOE, como había sucedido en el último pleno, “aínda que parece pouco probable un cambio agora”. Los nacionalistas recuerdan a Rey que no cuenta con la mayoría absoluta de la cámara y resumen el último mandato en “frente ás propostas do BNG, a inacción do PSOE”.

La alcaldesa, Inés Rey, a su llegada a un pleno municipal. / Carlos Pardellas

Los socialistas gobiernan en minoría con once ediles, uno de ellos, Diana Sobral Cabanas, de baja médica desde hace meses. Para sacar adelante sus propuestas en el pleno, precisan el apoyo de los nacionalistas en caso de que se posicione en contra el PP, que tiene doce concejales, o de que la votación requiera mayoría absoluta, un mínimo de catorce ediles.

“O Goberno socialista non está cumprindo coa cidadanía nin co BNG, e nós non temos que sentirnos atados a ningún acordo con eles. Non vexo por que vai haber un cambio de actitude. Non houbo bo talante por parte do grupo nin da alcaldesa, nin humildade para aceptar os resultados electorais. Non recoñecen a súa propia situación no pleno. Dependen de nós. Teñen os ollos e os ouvidos pechados. Non coñecen a cidade que pisan. Todo carece da máis mínima planificación e téndese á concentración de poder nunha persoa”, afirmó Veira en la sede municipal del BNG.

Primera fractura "da confianza"

Este final al acuerdo de gobierno llega tras una primera fractura "da confianza" sobre los presupuestos locales en 2025. Aquel vínculo firmado se resintió a lo largo del 2024 y detonó en el rechazo a negociar los presupuestos del siguiente año. El Bloque alegó retrasos en las inversiones en los barrios, la baja ejecución de la partida presupuestaria vigente y la situación de los diferentes contratos municipales caducados. El desenlace fue una cuestión de confianza contra Inés Rey, que perdió, y la aprobación de los presupuestos por falta de alternativa.

Esta situación se calmó con un pacto presupuestario en 2026 de las dos formaciones, pero la falta de comunicación sobre el remanente negativo de 9,6 millones en la tesorería municipal provocó que el BNG anunciase el no a cualquier nueva iniciativa de la alcaldesa.

Motivos de ruptura

El pacto de investidura firmado en 2023 por ambas formaciones, tras unas negociaciones "duras" entre el entonces portavoz del BNG Francisco Jorquera y su homólogo socialista, José Manuel Lage, se rompe ante el incumplimiento sistemático que aprecia el Bloque. En aquel momento, ambas formaciones sellaban un acuerdo "no de mandato" que se compromeía al desarrollo de los muelles de la ciudad, a la revisión de proyectos urbanísticos como el del Parque del Agra, que encontró la oposición de los nacionalistas; o el transporte público. En este último punto, BNG y PSOE partían de posiciones opuestas sobre la gestión de buses con la puerta abierta a la municipalización del servicio por parte del Bloque.

La portavoz del grupo enumeró diferentes puntos y acuerdos que fueron vulnerados, según explica, por parte del Gobierno de Inés Rey. El repaso de choques abordó la gestión del personal del Ayuntamiento, en la que el BNG denuncia que se mantienen “apartados a traballadores altamente cualificados”, a la falta de apoyo a la economía local y los mercados municipales, la gestión de la tasa turística, que contó con el voto a favor de los nacionalistas; y la falta de acuerdo en el fomento de una red municipal de deporte, cultura y promoción de la lectura. “Teñen todos os órganos participativos paralizados e nalgún caso non se chegaron nin a convocar na lexislatura, como o de Suxestións cidadás”, expuso.

Las críticas más severas por parte de Avia Veira sucedieron en materia de movilidad, vivienda y medio ambiente. La portavoz nacionalista del Bloque citó las faltas e incumplimientos en “carril de autobús, frecuencias de liñas de bus, melloras no sistema, política de aparcadoiros públicos, e fomento e rescate de aparcadoiros públicos con xestión”. Tilda de falta de atención la actitud del Gobierno de Rey y recuerda que ni se ha lanzado el concurso del pliego de transporte público municipal, ni se ha iniciado la política de aparcamientos ni el carril bici tras el anuncio del plan director.

En lo relativo a vivenda, Veira destaca el problema de los desahucios de estas últimas semanas y da la cifra de 40 viviendas municipales libres sin arreglar “ante o problema municipal de alugueiro”. Sobre medio ambiente, el BNG critica lo sucedido con el contrato de Nostián que fue punto destacado en el pacto de investidura. Tras una primera licitación sin ofertas, expone que la dirección tomada, abrir un nuevo plazo de licitación con un incremento de los costes previstos, "empeora as condicións" y va en contra de la voluntad de la planta de reciclaje, “vital para a cidade e a loita contra o cambio climático”.

EL PP ve "otro paripé nacionalista"

El portavoz del grupo Popular en el Concello, Miguel Lorenzo, califica la ruptura del BNG con el PSOE como "otro paripé nacionalista" a falta de menos de un año para las elecciones municipales. "Esta película ya la vi", afirma, y opina que ambas formaciones volverán a pactar "si lo necesitan, sin ninguna duda". "No es creíble que el BNG diga ahora que Inés Rey es un desastre y que el gobierno municipal no funciona o que hay una concentración de poder en Lage Tuñas que no es buena", explica Lorenzo.

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El candidato del PP a la alcaldía enuncia que la situación que denuncia ahora el Bloque "se lleva produciendo desde hace siete años", y en ese mismo tiempo el grupo Popular lleva "denunciando con el BNG mirando para otro lado y apoyando a Inés Rey en todo". Lorenzo expone que esta ruptura no "libra de la culpa" a los nacionalistas, que define como "cómplices necesarios de todas las desfeitas de Inés Rey". El portavoz enumera como tales la aprobación de presupuestos con "déficit de 21 millones de euros", la inejecución, el pago de facturas irregulares millonarias de fiestas, "la aprobación de la especulación urbanística en As Xubias, Oza o Agra en contra de los vecinos", la zona tensionada, los VTCs, o "las obras sin licencia de Lage Tuñas o la situación que viven la funcionarias de urbanismo".

Fuente: La Opinión A Coruña