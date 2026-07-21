Las temperaturas se disparan otra vez en Galicia: activan la alerta amarilla por calor en varios puntos del interior

Vuelven las alertas por las altas temperaturas a Galicia, tras una tregua que vino marcada por intensas lluvias que asolaron toda la comunidad, el calor hará acto de presencia otra vez desde este martes.

El calor tomará la provincia de Ourense, activando la alerta amarilla en el Miño de Ourense y en Valdeorras. Las temperaturas que se esperan alcanzarán los 38 grados centígrados en las horas centrales del día.

¿Qué zonas de Galicia están en alerta amarilla por calor

La vuelta del calor traerá consigo la activación de alertas amarillas en varios puntos del interior de Galicia, en la provincia de Ourense, durante las jornadas de hoy martes y mañana miércoles. Según la previsión que adelanta MeteoGalicia, las zonas más afectadas serán el Miño de Ourense y Valdeorras, incluyendo también la capital de la provincia. En estas regiones las temperaturas podrían alcanzar los 38 grados en las horas centrales del día.

Mapa de alertas en Galicia / MeteoGalicia

El aviso permanecerá activo en las horas centrales del día, coincidiendo con el periodo de mayor insolación y de temperaturas más elevadas. Durante estas horas se recomienda extremar las precauciones, especialmente en los sectores de la población más vulnerables, evitando exposiciones prolongadas al sol, ya que el índice UV alcanzará el 9, también se recomienda mantenerse siempre hidratado.

Debido a estas altas temperaturas vuelven también los riesgos de incendios forestales. De nuevo la provincia de Ourense vuelve a ser la más afectada. Con zonas en alerta naranja se recomienda también evitar realizar cualquier acción que pueda suponer un incendio forestal.

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Mapa riesgo de incendios forestales / MeteoGalicia

Santiago se libra de la alerta, pero también vivirá una jornada muy calurosa

Aunque Santiago de Compostela no se encuentra entre las zonas con alerta amarilla por calor, la capital gallega también notará un importante ascenso de las temperaturas. La previsión apunta a una jornada plenamente veraniega, con máximas que rondarán los 30-32 grados y un ambiente seco durante buena parte del día. Las horas centrales volverán a ser las más calurosas, por lo que se recomienda evitar una exposición prolongada al sol y mantenerse bien hidratado.