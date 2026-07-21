Los impulsores del proyecto de Galicia que busca predecir la probabilidad de cáncer de mama: "Un riesgo elevado no significa que una mujer vaya a desarrollar necesariamente la enfermedad"

Los responsables científicos de MamoRisk, la dupla conformada por la investigadora principal Manuela Gago, del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), y por el coordinador general Esteban Castelao, del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), explican por qué el futuro de la detección precoz del cáncer de mama pasa por abandonar un modelo basado casi exclusivamente en la edad para incorporar la información genética, los hábitos de vida y la inteligencia artificial.

— ¿Qué es MamoRisk y qué necesidad pretende cubrir que los programas actuales de detección de tumores no resuelven?

— [Manuela Gago] Es un proyecto de investigación que pretende validar en España un modelo de predicción individual del riesgo de cáncer de mama para avanzar hacia un cribado más personalizado. El modelo combina información clínica y epidemiológica, factores genéticos, densidad mamaria e inteligencia artificial para estimar el riesgo de cada mujer de desarrollar la enfermedad. Los programas actuales de cribado han demostrado ser muy eficaces y han contribuido a reducir la mortalidad por cáncer de mama. MamoRisk propone avanzar hacia un modelo que tenga en cuenta el riesgo individual de cada mujer. Para ello, incorpora una estratificación personalizada del riesgo.

— El proyecto habla de una 'calculadora de riesgo'. ¿Cómo se interpreta ese resultado? ¿Un riesgo elevado significa necesariamente que una mujer desarrollará un cáncer?

— [M.G.] No, la calculadora no predice si una mujer desarrollará o no un cáncer de mama, sino que estima la probabilidad de que pueda hacerlo a partir de la combinación de múltiples factores de riesgo. Es una herramienta de estratificación del riesgo, no de diagnóstico. Un riesgo elevado no significa que una mujer vaya a desarrollar necesariamente la enfermedad, del mismo modo que un riesgo bajo no garantiza que nunca la vaya a padecer. Su utilidad es identificar a las mujeres con mayor probabilidad de desarrollar un cáncer de mama para ofrecerles un seguimiento más personalizado y favorecer un diagnóstico más precoz.

— Galicia es la primera en poner en marcha el estudio. ¿Por qué se decidió comenzar aquí?

— [M.G.] El proyecto nació aquí y está liderado por el IDIS, bajo mi dirección como principal investigadora y de la del coordinador general Esteban Castelao, del IISGS. El equipo promotor cuenta con una amplia trayectoria en investigación en cáncer de mama y ha desarrollado previamente estudios de referencia, como el proyecto BREOGÁN, que han proporcionado la experiencia científica y la infraestructura necesarias para abordar una iniciativa de esta envergadura. A ello se suma la fortaleza del sistema sanitario gallego, con un programa de cribado consolidado, dirigido por Carmen Durán y Ángel Gómez Amorín, una excelente coordinación entre Atención Primaria, Radiología, Anatomía Patológica y Salud Pública, y una elevada participación de las mujeres gallegas en los programas de detección precoz y en proyectos de investigación.

"MamoRisk propone avanzar hacia un modelo que tenga en cuenta el riesgo individual de cada mujer"

— Todo ello permite que Galicia lidere un proyecto de ámbito estatal.

— [M.G.] Sí. Liderar MamoRisk supone un importante valor estratégico para el sistema sanitario gallego, al situar al Sergas, al IDIS y al IISGS como referentes nacionales en investigación e innovación en prevención y diagnóstico precoz del cáncer de mama. Además, fortalece la colaboración entre investigación y asistencia, consolida el liderazgo de Galicia en medicina personalizada y proyecta la capacidad del sistema público gallego para liderar iniciativas de gran impacto con repercusión nacional.

— Hasta ahora el cribado de cáncer de mama se basaba, principalmente, en la edad y en algunos antecedentes familiares. ¿Qué aporta un modelo personalizado frente a este sistema?

— [M.G.] El principal avance es que incorpora una evaluación más personalizada del riesgo, complementando el modelo actual de cribado. Para ello, combina información clínica y epidemiológica, antecedentes familiares, factores genéticos, densidad mamaria e inteligencia artificial, lo que permite estimar con mayor precisión el riesgo individual de desarrollar cáncer de mama. De este modo, las mujeres con mayor riesgo podrán beneficiarse de un seguimiento más intensivo y personalizado, mientras que aquellas con menor riesgo podrán seguir estrategias igualmente seguras, pero adaptadas a su perfil. El objetivo es detectar un mayor número de tumores en fases iniciales, mejorar los resultados en salud y optimizar los recursos del sistema sanitario.

— ¿Cuál de esos elementos adquiere un mayor peso en la predicción del riesgo? ¿Depende de cada caso?

— [Esteban Castelao] No existe un único factor que tenga siempre más peso. La contribución de cada uno depende del perfil de cada mujer. En algunas, la carga genética puede ser el principal determinante; en otras, tendrán mayor influencia factores clínicos o epidemiológicos, la densidad mamaria o determinadas características de la mamografía. Precisamente, el valor de MamoRisk reside en integrar toda esta información en un único modelo de predicción.

"El objetivo es detectar un mayor número de tumores en fases iniciales"

— ¿Qué papel desempeñará la inteligencia artificial en el análisis de las mamografías?

— [E.C.] Será una herramienta clave para extraer de las mamografías información que puede pasar desapercibida en la evaluación convencional. Mediante el análisis automatizado de miles de imágenes, identificará patrones radiológicos asociados al riesgo de desarrollar cáncer de mama y mejorará la estimación individual del riesgo. Es importante destacar que la IA no sustituirá el trabajo de los radiólogos, sino que actuará como una herramienta de apoyo. Integrada con la información clínica, epidemiológica y genética, contribuirá a hacer predicciones más precisas y a avanzar hacia un cribado más personalizado y eficaz.

— Si una mujer es identificada como de alto riesgo, ¿qué cambiaría para ella? ¿Podría acceder a un seguimiento diferente o incluso a medidas preventivas antes de desarrollar la enfermedad?

— [E.C.] Ese es precisamente el objetivo de un modelo de cribado personalizado. Identificar a una mujer con alto riesgo no significa que tenga cáncer, sino que podría beneficiarse de un seguimiento más adaptado a su perfil. En el futuro, esto podría traducirse en controles más estrechos, el inicio del cribado a edades más tempranas, intervalos más cortos entre exploraciones o el uso de pruebas de imagen complementarias cuando estén indicadas. Además, esta información permitiría recomendar medidas de prevención y promover hábitos de vida saludables, con el objetivo de reducir el riesgo y favorecer un diagnóstico lo más precoz posible si la enfermedad llegara a aparecer.

— Si este modelo se valida con éxito, estaríamos ante un cambio de paradigma sin precedentes. ¿Cambiará el cribado del cáncer de mama en el país?

— [E.C.] Sí. Si MamoRisk demuestra su utilidad y coste-efectividad, supondría un cambio muy relevante en la forma de entender el cribado del cáncer de mama. Más que un cambio de modelo, lo entendemos como una evolución del sistema de cribado, sustentada en el nuevo conocimiento generado en ámbitos como la epidemiología, la genética y la inteligencia artificial. Pasaríamos de un modelo basado principalmente en la edad a otro en el que el riesgo individual de cada mujer ayudaría a orientar las estrategias de prevención y detección precoz. En definitiva, supondría un paso decisivo hacia una medicina más personalizada y de precisión, alineada con las recomendaciones científicas internacionales y con la evolución de los programas de cribado.