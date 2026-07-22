¿Dónde vivirías si pudieses elegir libremente? La morriña de los gallegos hace que sean los españoles más fieles a su tierra

Se suele decir que la morriña es uno de esos sentimientos que mejor nos define a los gallegos. Y lo cierto es que, aunque no se puede medir, sí parece reflejarse en una de las decisiones más importantes de la vida: dónde vivir.

Así lo refleja el estudio 'Preferencias residenciales de los españoles', elaborado por Grupo Mutua Propietarios, que sitúa a los gallegos como los ciudadanos que más claro tienen que, si pudieran elegir libremente dónde vivir seguirían eligiendo su tierra.

En concreto, el 53% de los gallegos asegura que no se movería de Galicia aunque tuviera la oportunidad de empezar una nueva en cualquier otro lugar. Es el porcentaje más alto de toda España, por delante de Andalucía y Canarias, ambas con un 46%.

Las comunidades con los ciudadanos menos fieles

En el extremo opuesto a Galicia se encuentran Castilla-La Mancha, Castilla y León o la Comunidad de Madrid, donde una mayor parte de la población se muestra abierta a iniciar una nueva etapa en otra región.

"La preferencia por el lugar donde residir cada vez está más ligada al estilo de vida que buscamos. Aspectos como el clima, el entorno natural, la cercanía a la familia, las oportunidades profesionales o la posibilidad de disfrutar de una mayor calidad de vida influyen de forma decisiva en la elección", señala Laura Mulà, directora Multicanal y de Clientes de Grupo Mutua Propietarios.

¿Dónde vivirían los gallegos fuera de Galicia?

Estos aspectos ligados al estilo de vida son fundamentales para escoger el lugar de residencia. Así, tal y como refleja el estudio, si pudieran elegir dónde vivir fuera de la comunidad, las preferencias de los gallegos están claras: Asturias, Andalucía y Canarias, con un 8% cada una de ellas.

Una persona ojea pisos en alquiler en el escaparate de una inmobiliaria en Santiago / Jesús Prieto

Llama la atención que la decisión de los gallegos variría entre un lugar con un clima y unos paisajes similares como es Asturias y el calor y el buen tiempo de Andalucía y Canarias.

En el computo de España, Andalucía es, por el 9% de los encuestados, la comunidad autónoma más atractiva para cambiar de residencia dentro del país. Le siguen Asturias, con un 7%, y un grupo formado por Canarias, Galicia, la Comunidad Valenciana y País Vasco, todas con un 5%.

Dos de cada tres españoles seguirían viviendo en España

A nivel nacional, el informe, presentado en julio de este año, recoge que dos de cada tres españoles seguirían residiendo en España si pudieran elegir dónde vivir, aunque un 63% afirma que estaría dispuesto a mudarse a otra comunidad autónoma.

Así, España seguiría siendo el destino preferido para vivir para el 66% de los encuestados, mientras que fuera de nuestras fronteras Europa aparece como la principal opción, con un 17%. A continuación, le siguen Sudamérica (3%), Norteamérica (2%) y Asia (2%), cerrando África (1%) el ranking de continentes para residir.

Los motivos para cambiar el lugar de residencia

Aunque imaginar un cambio de residencia es una posibilidad que seduce a muchos españoles, llevarlo a cabo no es una opción real en muchos casos. El estudio 'Preferencias residenciales de los españoles' muestra que solamente el 26% de los españoles ve una mudanza posible en los próximos años. Un porcentaje que aumenta hasta el 42% entre los jóvenes de 18 a 24 años y alcanza el 55% entre quienes viven actualmente de alquiler.

Las razones principales que impulsarán esta decisión están relacionadas con la búsqueda de una mejor ubicación (32%), ya sea por trabajo, servicios o calidad de vida y, en segundo lugar, por el deseo de contar con una vivienda más grande (28%). Por otro lado, los motivos económicos, como el ahorro o las dificultades financieras, son mencionados por el 15%.

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"Todos imaginamos alguna vez cómo sería vivir en otro lugar. Sin embargo, convertir ese deseo en una decisión real depende de muchos factores personales y familiares. Por ello, las preferencias residenciales evolucionan nuestras prioridades a medida que cambian nuestras circunstancias y nuestro proyecto de vida", concluye Laura Mulà.