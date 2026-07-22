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Estos son los famosos con los que los gallegos se irían de cañas este verano

La cantante Rosalía lidera la lista femenina con un 23,3% de los votos, seguida por Úrsula Corberó y Aitana

Estos son los famosos con los que los gallegos se irían de cañas este verano

Estos son los famosos con los que los gallegos se irían de cañas este verano / ECG

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Lucía Martínez

Lucía Martínez

Si pudieses elegir a cualquier famoso para ir de cañas, ¿a quién escogerías? Los gallegos lo tienen claro.

Rosalía, Rafa Nadal e Ibai Llanos encabezan las preferencias de los gallegos a la hora de elegir a una persona conocida con la que compartir una caña este verano, según la nueva edición del estudio 'Con quién te irías de cañas', elaborado por Alpha Research para Cerveceros de España.

Rosalía, la gran favorita

La cantante Rosalía es la mujer con la que más gallegos se irían de cañas, al obtener el 23,3% de los votos en la encuesta. La cantante encabeza el ranking por delante de Úrsula Corberó (15,8%) y Aitana (10,8%), mientras que Sara Carbonero (10%) y la princesa Leonor de Borbón (10%) completan el Top 5 de las figuras preferidas para compartir una cerveza.

Empate entre Ibai Llanos y Rafa Nadal

En cuanto al ranking masculino, Rafa Nadal e Ibai Llanos empatan en el primer puesto con un 14,2% de los votos. Les siguen Antonio Banderas (13,3%), Javier Bardem (9,2%) y Felipe VI (9,2%). Fernando Alonso (8,3%) completa el Top 5 de las figuras preferidas para compartir una caña.

Mapa favoritos irse de cañas

Mapa favoritos irse de cañas / CEDIDA

La gran novedad: deportistas favoritos

Por primera vez, el estudio ha dedicado un apartado específico dedicado a los deportistas favoritos con los que los españoles se irían de cañas, entre los cuales se encuentran varios futbolistas de la Selección.

En Galicia, Rafa Nadal vuelve a ocupar el primer puesto. El tenista es el favorito por delante de Marc Cucurella, Andrés Iniesta, Ilia Topuria y Carlos Alcaraz. Entre las deportistas, la gallega Ana Peleteiro encabeza las preferencias. La atleta de Ribeira se sitúa por delante de Aitana Bonmatí, Carolina Marín, Alexia Putellas y Paula Badosa.

Deportistas favoritos para irse de cañas

Deportistas favoritos para irse de cañas / CEDIDA

La cerveza como punto de encuentro

El estudio refleja también el carácter social que tiene el consumo de cerveza en España. El 81% de los españoles que consumen esta bebida asegura hacerlo siempre acompañado de familiares o amigos.

Además, el 78% la toma como parte de la cultura del tapeo o el aperitivo y el 61% elige el formato de caña en bares o restaurantes.

En un momento en el que buena parte de las relaciones sociales transcurren a través de pantallas, el estudio reivindica el bar como un espacio de encuentro presencial y la caña como una excusa para sentarse, conversar y compartir tiempo cara a cara.

Noticias relacionadas

El estudio 'Con quién te irías de cañas 2026' fue realizado por Alpha Research entre el 18 de junio y el 3 de julio de 2026 a partir de 2.000 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años de toda España, respetando la proporcionalidad regional.

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