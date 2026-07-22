No es Santiago, pero casi: las otras fiestas del Apóstol en Galicia que reúnen esta semana a Panorama, París de Noia o Los Satélites

Este martes 22 de julio arrancan en Santiago una nueva edición de las Fiestas del Apóstol. La lectura del pregón por parte del empresario e impulsor de la Fundación Araguaney Ghaleb Jaber Ibrahim darán el pistoletazo de salida a una de las celebraciones más destacadas de Galicia, que este año se prolongarán hasta el día 31 de este mes de julio.

Con un programa cargado de actividades para todos los públicos, entre las que destacan el concierto de The Rapants, los fuegos artificiales o los tradicionales desfiles de gigantes y cabezudos, las Fiestas del Apóstol en Santiago se erigen como una de las principales alternativas para disfrutar de los últimos días del mes. Sin embargo, Santiago no será la única localidad de la comunidad en la que se honre al patrón de España, y es que otras localidades gallegas celebran también estos días sus particulares Fiestas del Apóstol con un cartel musical con algunas de las mejores orquestas de Galicia.

Se trata de Arteixo que, desde este jueves 23 al lunes 27 de julio, celebrará sus fiestas del Apóstol con un destacado programa musical y de actividades y con la presencia de algunas de las orquestas más importantes de la comunidad como la Panorama, la París de Noia o Los Satélites.

Esta es la programación día a día:

Jueves, 23 de julio

Las fiestas en la localidad coruñesa comenzarán este jueves 23, desde las 22.00 horas con la verbena protagonizada por Punto Clave y Panorama en el campo de la fiesta.

Viernes, 24 de julio

El viernes habrá, a partir de las 19.00 horas, un homenaje a Los Tamara con 'Un show extraordinario' con un concierto de Paco Lodeiro y César Romero con la Banda de Música de Santiago de Arteixo. Ya por la noche, la verbena correrá a cargo de Los Satélites y Disco Impacto.

Sábado, 25 de julio

El sábado 25, día grande del Apóstol, habrá dianas y alboradas con el Grupo de Gaitas da A.C. Triskell desde las 10.00; y a partir de las 13.00 h. misa solemne en la iglesia de Santiago de Arteixo, seguida de la procesión junto a la Banda de Música Santiago de Arteixo y de una sesión de fuegos en el paseo fluvial.

A continuación, a las 14.30 horas comenzará la sesión vermú en la Praza do Balneario con Dúo Élite. Ya por la tarde, desde las 18.00 horas, tendrá lugar el VIII Festival de Habaneras de Arteixo, en el que participarán el Grupo de Canto del programa Cultiva o teu lecer, la Rondalla Sonidos del Alba y la Coral Musical El Eo.

El sábado se cerrará con el espectáculo infantil Gisela Show Kids, desde las 20.00 horas, y con las actuaciones, a partir de las 22.00 h., de las orquestas Olympus y Unión y Fuerza.

Domingo, 26 de julio

La programación del domingo arrancará de nuevo a las 10.00 h. con las dianas y alboradas del Grupo de Gaitas da A.C. Triskell. A las 13.00 horas se celebrará otra misa solemne en la iglesia de Santiago de Arteixo, en esta ocasión cantada por el Coro Adonai y seguida de una procesión con las alfombras florales elaboradas por la ASC Mariana. Tras el lanzamiento de los fuegos desde el paseo fluvial, a las 14.30 h., comenzará la sesión vermú, en esta ocasión amenizada por el dúo D'Vicio.

Alfombras florales en una edición anterior de las fiestas de Santiago Apóstol en Arteixo / Juan Varela

Ya a la tarde, a las 18.00 h. se reanudará el VIII Festival de Habaneras con el Grupo Birloque Gaiteiros, la Rondalla Só Elas y el Orfeón de Arteixo. Pondrán el broche de oro a la jornada las actuaciones de Cinema y Fania Blanco Show.

Cartel de las fiestas del Apóstol en Arteixo / Cedida

Lunes, 27 de julio

El lunes 27, último día de los festejos, comenzará a las 12.00 h. con una misa en la iglesia de Santa Eufemia, cantada por el Coro Parroquial y acompañada por el Grupo de Gaitas da AX Xiradela.

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Las Fiestas del Apóstol de Arteixo se cerrarán con las actuaciones de las orquestas París de Noia y Fuego y con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.