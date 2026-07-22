La Fiscalía de Lugo busca relevo: la fiscal del caso Samuel Luiz y un veterano de la Pokémon compiten por la jefatura

La Fiscalía Provincial de Lugo afronta el relevo de una de las jefaturas más relevantes de la justicia gallega. El Consejo Fiscal analizará este viernes las dos candidaturas presentadas para sustituir a Roberto Brezmes Caramanzana, que dejará el cargo tras completar los diez años máximos al frente del Ministerio Público lucense.

Después de una primera convocatoria desierta, la plaza cuenta ahora con dos aspirantes de perfiles muy distintos, pero con experiencia en algunos de los procedimientos judiciales más conocidos de Galicia.

En la macrocausa de la Operación Pokémon

Uno de ellos es José Luis Álvarez García, actual teniente fiscal de Lugo y delegado de delitos informáticos de la provincia. Fiscal desde 2003, ha desarrollado toda su carrera en la capital lucense y conoce de primera mano la realidad de unos juzgados que durante años estuvieron marcados por las grandes macrocausas de corrupción.

Entre los asuntos que pasaron por sus manos figura una de las piezas separadas de la Operación Pokémon, la investigación dirigida por la magistrada Pilar de Lara que destapó una presunta red de sobornos y adjudicaciones irregulares en distintas administraciones gallegas. Aquellas causas —junto a investigaciones como Carioca, Campeón o Pollo— marcaron durante años la actividad judicial de Lugo y condicionaron el trabajo de la Fiscalía.

Los asesinatos de Luiz y Quispe, y la causa del "lotero de A Coruña", en su currículum

Frente a él concurre María Olga Serrano Pedrós, fiscal de la Fiscalía Provincial de A Coruña y delegada de Delitos de Odio. Su trayectoria está vinculada a algunos de los procesos penales con mayor repercusión social de los últimos años en Galicia.

María Olga Serrano, abajo a la derecha, durante el juicio por el asesinato de Samuel Luiz. / ECG

Serrano fue una de las fiscales encargadas del caso Samuel Luiz, el crimen del joven coruñés asesinado en julio de 2021, en el que la Fiscalía sostuvo la acusación por asesinato y defendió la aplicación de la agravante de discriminación por orientación sexual. También intervino en la investigación por la muerte de Yoel Quispe, ocurrida en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, y en la conocida causa del "lotero de A Coruña", relacionada con un boleto de La Primitiva premiado con 4,7 millones de euros.

Quien resulte elegido heredará una Fiscalía muy distinta de la que encontró Brezmes cuando asumió la jefatura en 2016. Entonces, los despachos acumulaban cientos de tomos de las grandes investigaciones judiciales abiertas en Lugo, con decenas de piezas separadas y numerosos políticos, empresarios y agentes públicos investigados. Una década después, la práctica totalidad de esas macrocausas está cerrada y la carga de trabajo se ha normalizado.

El Consejo Fiscal deliberará este viernes sobre ambas candidaturas, aunque la decisión previsiblemente no trascenderá hasta la próxima semana. Posteriormente será la fiscal general del Estado quien eleve la propuesta de nombramiento al Gobierno para su aprobación en Consejo de Ministros y publicación en el BOE.

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Debido a que agosto es inhábil a efectos judiciales, la toma de posesión del nuevo o la nueva fiscal jefe de Lugo no se espera hasta finales de septiembre, momento en el que se pondrá fin a una etapa de diez años al frente de una de las fiscalías provinciales con mayor peso en la historia reciente de la justicia gallega.