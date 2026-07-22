Galicia ya tiene demanda para duplicar su tráfico ferroviario de mercancías

Galicia ya tiene la demanda empresarial necesaria para duplicar su tráfico ferroviario de mercancías, solo falta que la infraestructura y los servicios lo permitan. Así lo defiende el estudio 'La demanda ferroviaria de Galicia', elaborado por el Clúster da Función Loxística bajo el impulso de la Xunta, que este martes se presentó en Santiago en el marco del proyecto europeo POCTEP —de cooperación transfronteriza entre Galicia, el norte de Portugal y Castilla y León— para respaldar con cifras la necesidad de acelerar la conexión del noroeste peninsular del corredor atlántico. El documento calcula que Galicia tiene capacidad para sumar 24 trenes más a la semana, sobre los 25 que ya circulan hoy.

Los datos, tal y como destacó en la presentación del proyecto este martes en Santiago el Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, desmienten un «viejo tópico» que «algunos se empeñaban en poner encima de la mesa» de que en Galicia no existía demanda para desarrollar el ferrocarril de mercancías. «Eso es falso, claro que existe demanda», aseguró al respecto, aseverando que «cualquier empresa estaría dispuesta a trasladar sus mercancías por ferrocarril si el ferrocarril le da respuesta a sus necesidades».

Más de un millón de toneladas

Concretamente, el estudio, que ha contactado con empresas gallegas y detectado sus necesidades, ha identificado 128 posibles rutas de mercancías por tren, cada una representando una necesidad de origen y destino de una mercancía concreta. Como ninguna empresa puede llenar por sí sola un tren, traducido en trayectos significa que podrían llenarse otros 24 trenes de mercancías a la semana y transportar otros 1,25 millones de toneladas al año, casi duplicando las cifras actuales (25 trenes y 1,29 Mt).

En todo caso, aquí hay un gran apunte: Galicia es una comunidad exportadora, y la mayoría de estas rutas son de salida. El potencial de entrada es de 8 trenes a la semana (o 409.300 toneladas al año), y el de salida, el doble, 16 trenes (o 843.600 toneladas al año). El detalle no es menor, porque un tren de mercancías necesita ir lleno en los dos sentidos para salir a cuentas. Encontrar la carga que falta en sentido contrario para que esos trenes no regresen vacíos es, de este modo, tanto una oportunidad como una necesidad.

Finalmente, el estudio también ha constatado dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el ferrocarril de mercancías es más barato que el transporte por carretera, con diferencias que van desde los 2.461 euros en las rutas más cortas analizadas (de Vigo a Portugal) hasta los 28.079 euros en las más largas, como la que conecta Vigo con Barcelona. Por el otro, es más sostenible: un tren diesel genera un 38% menos de emisiones de dióxido de carbono que un camión, y si es eléctrico, un 98%.

«Un ferrocarril fiable»

Los datos respaldan así el mensaje del Clúster da Función Loxística y de la Xunta: la demanda empresarial para llenar más trenes ya existe hoy en Galicia; lo que falta es la infraestructura —y los servicios— capaces de darle respuesta. «Tenemos que exigir un ferrocarril con servicio multimodal, en el que se puedan incorporar distintos tráficos de empresas distintas, un ferrocarril con una periodicidad conocida, que sea fiable», expuso cuestionado por los medios Diego Calvo, quien aseguró que en el momento en el que estas cuestiones sean una realidad, «habrá muchas más empresas susceptibles de usar el tren para transportar sus mercancías».

Al hilo, el titular de la cartera gallega de Presidencia mostró su «preocupación» por los datos de inversion en el corredor en 2025, al que el Gobierno centrald dedicó 106 millones de euros. «Es la mitad de lo que se invirtió en el año 2024, y entonces ya se había invertido menos de lo previsto», afeó, destacando que esto «pone en peligro» los objetivos para 2030.

Finalmente, reiteró algunas de las peticiones de la Xunta, como contar con un Plan Director del Corredor Atlántico en Galicia, que se extienda hasta Ferrol, que se adapte el ancho de vía ibérico al internacional o la conexión entre Vigo y Porto, que según los datos que maneja el Ejecutivo autonómico no será posible hasta el año 2038.

Acelerar el desarrollo del corredor atlántico noroeste es precisamente el objetivo del proyecto POCTEP, que reúne a asociaciones empresariales y administraciones públicas de Galicia, el norte de Portugal y Castilla y León para coordinar inversiones, resolver obstáculos y presionar ante Madrid, Lisboa y Bruselas para el desarrollo del corredor. Entre otras medidas, pondrán a disposición de empresas y administraciones la Oficina Técnica del Ferrocarril, un servicio de apoyo y acompañamiento en el seguimiento de la planificación del corredor; y el Observatorio del Corredor, que mostrará información actualizada de la oferta y demanda ferroviaria y del estado de las obras.