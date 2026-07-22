La gran planta de hidrógeno verde de Repsol en Galicia recibe hasta 133 millones de euros de ayuda pública del Gobierno

En un momento de muchísimas dudas sobre la viabilidad de la treintena de proyectos que se llegaron a postular para el desarrollo del hidrógeno verde en Galicia, Repsol da un paso adelante para introducir esta nueva fuente de energía en su complejo industrial de A Coruña. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) acaba de adjudicarle una ayuda de hasta 133,3 millones de euros para su futura planta de producción con un electrolizador de 50 megavatios (MW de potencia). El proyecto, denominado Atlas Electrolyser Plant, permitirá a la compañía jubilar el hidrógeno gris que consume ahora mismo a partir de combustibles fósiles para el proceso de refinado y otras actividades internas en la planta.

No es una inyección para financiar la construcción. Se enmarca en la convocatoria de concesión directa de ayudas a proyectos españoles por su participación en el mecanismo «subasta como servicio» del Banco Europeo del Hidrógeno, seleccionados por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (Cinea). La resolución contempla una producción total susceptible de ayuda de 60.634 toneladas en 10 años, con un apoyo de 2,2 euros por cada kilo de hidrógeno verde.

Desde la publicación de la adjudicación definitiva, Repsol Renewable and Circular Solutions tendrá 24 meses para lograr la autorización ambiental integrada de la planta. Para la decisión final de inversión hay marcado un plazo de 30 meses, con el objetivo de que en 60 meses en total entre en operación.

Su otro candidato, el proyecto Puertollano Hydrogen Networks, también recibirá una ayuda de 49,8 millones para una planta de 12,27 MW para generar 22.130 toneladas de hidrógeno verde también a diez años vista.

Renuncia de Iberdrola

Las dos propuestas de Repsol se convirtieron en beneficiarios de la ayuda tras la renuncia de Iberdrola a las suyas. La multinacional presidida por Ignacio Sánchez Galán presentó dos ofertas a la segunda subasta de hidrógeno en España por valor de 388,7 millones de euros con los proyectos Noon II para una planta de 80 MW en Huelva; y, en alizanza con Magnon Green Energy, el RFNBO Hydrogen for Derivates Production (ODIN), también en la localidad andaluza y en este caso con una potencia de 140 MW para hidrógeno verde destinado a usos industriales y transporte pesado.

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Precisamente a Huelva, Iberdrola decidió llevarse la factoría de metanol que iba a desarrollar en Begonte (Lugo). Lo hizo para «garantizar la viabilidad a largo plazo del proyecto». Va de la mano de nuevo de Magnon y con Ence.