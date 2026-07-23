Un camión con vacas vuelca sobre un turismo y colapsa la A-6 en Lugo

Un accidente múltiple registrado a primera hora de este jueves en la A-6, a su paso por el municipio lucense de Baralla, obligó a cortar la circulación en dirección Madrid y provocó importantes retenciones después de que un camión que transportaba vacas volcara sobre un turismo. El siniestro se produjo pocos minutos antes de las 9.00 horas en el punto kilométrico 464, a la salida del túnel de Neira, en un tramo donde se están ejecutando obras. Según la información facilitada por el 112 Galicia, en el accidente se vieron implicados el camión, un turismo que quedó atrapado bajo el vehículo pesado y un tercer automóvil.

Como consecuencia del impacto, el camión volcó lateralmente y parte de la carga se desplazó fuera de la calzada. Tres de las vacas que transportaba el vehículo cayeron por un desnivel de unos 50 metros, mientras que otras permanecieron en la caja del camión.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando la persona que inicialmente había quedado atrapada bajo el camión logró mantenerse en contacto telefónico con el 112 mientras esperaba la llegada de los equipos de emergencia. Finalmente, consiguió salir del vehículo por sus propios medios antes de que los bomberos iniciaran las labores de rescate.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Sarria, personal del 061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y otros servicios de emergencia. Además de atender a las personas implicadas, los bomberos trabajaron para evitar que las reses que permanecían en el remolque escapasen y para impedir que las que ya se encontraban fuera continuasen precipitándose por el desnivel.

El accidente obligó a interrumpir la circulación entre los puntos kilométricos 463,8 y 465 de la A-6, según la Dirección General de Tráfico. Esto generó largas retenciones durante varias horas en uno de los principales ejes de comunicación entre Galicia y la Meseta.

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Por el momento no ha trascendido el alcance de las lesiones sufridas por las personas implicadas en el siniestro. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.