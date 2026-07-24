Besteiro defiende la ley de nietos ante la emigración gallega en Argentina y Uruguay
El PSdeG asegura que la Ley de Memoria Democrática busca devolver derechos "a quienes tuvieron que abandonar su hogar"
R. S.
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reafirmó este viernes ante la emigración gallega de Argentina y Uruguay el «compromiso socialista» de impedir «cualquier retroceso» en los derechos conquistados con la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos.
«Estos derechos no son una concesión ni un privilegio: son una reparación. No se puede apelar a la emigración para pedirle el voto o celebrar su galleguidad y, al mismo tiempo, cuestionar los derechos de sus hijos, hijas, nietos y nietas», destacó durante su viaje a América Latina.
En este contexto, Besteiro ha subrayado que Galicia "tiene una deuda de memoria y de justicia con su diáspora" y ha lamentado que el PP de Alberto Núñez Feijóo y Rueda "se sumaran a la ofensiva de Vox contra esta norma", que ha calificado de "muy garantista".
"Estamos hablando de devolverles un derecho a quien tuvo que abandonar su hogar por causa del exilio, de la dictadura o de las dificultades económicas, y también a las mujeres discriminadas durante décadas por una legislación que las marginó", ha recordado.
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