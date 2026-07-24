Prime Video ya rueda en Galicia ‘Dímelo con besos’, el esperado final de la trilogía romántica de Mercedes Ron

Después de que, a principios de mes, Prime Video hiciese oficial la puesta en marcha de la producción de la película Dímelo con besos —esperado desenlace de la adaptación de la reconocida trilogía romántica de Mercedes Ron que acerca el triángulo amoroso de dos hermanos, Thiago y Taylor Di Bianco (Fernando Lindez y Diego Vidales), y una amiga de la infancia, Kamila Hamilton (Alicia Falcó), a la que vuelven a ver tras mucho tiempo—, la productora coruñesa Vaca Films ha iniciado sus rodajes en Galicia.

Una película de Prime Video rodada en Galicia

Lo ha hecho en el CIFP Universidad Laboral de Culleredo (A Coruña), set en el que se desarrollan, principalmente, las grabaciones de un largometraje que también se ambientará en varias localizaciones de la ciudad de A Coruña y de otros ayuntamientos de la provincia, tales como Pontedeume, Cabanas o As Pontes de García Rodríguez, además de Ourol, en Lugo, y de Gijón, en Asturias.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, esta semana, observa los rodajes en Galicia de la nueva película de Vaca Films para Prime Video, ‘Dímelo con besos’. / Xunta de Galicia

Película de Prime Video producida por Vaca Films y apoyada por la Xunta de Galicia

De todo ello nos hemos podido enterar gracias a la Xunta de Galicia, que ha compartido, esta semana, la visita a los rodajes del filme en el CIFP Universidad Laboral de Culleredo del director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, que, acompañado de Borja Pena, productor ejecutivo de Vaca Films, y María Contreras, responsable de Películas y Series Españolas de Prime Video y Amazon MGM Studios, pudo conocer de primera mano los avances de la película Dímelo con besos.

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