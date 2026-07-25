Feijóo llama desde Santiago a ser "responsables" ante los incendios y "refrescar el ambiente político": "Todos somos uno"

El líder del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió este sábado la necesidad de que las distintas administraciones cooperen para combatir los incendios que afectan a distintos puntos de España, al tiempo que apeló a ser "responsables" y "trabajar juntos" con una premisa: la de ser "todos uno" ante las llamas. "Vamos a refrescar el ambiente político", demandó, en declaraciones a los medios en Santiago, donde participó en los actos institucionales que conmemoran este 25 de julio, Día de Galicia.

El popular declaró haber hablado con los tres presidentes autonómicos más afectados por los fuegos -Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha-, así como con alcaldesas y alcaldes de la Comunidad madrileña. "Estamos trabajando todos y yo espero que cada uno esté en su puesto y a la altura de sus responsabilidades", manifestó. Y en un escenario marcado por el rifirrafe político entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, advirtió que él no lo calificaría como "peleas". "Creo que hay declaraciones que se comentan por sí solas", esgrimió, en relación a las palabras de Puente sobre las comunidades del PP y el papel de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El que fuera presidente de Galicia, comunidad que ha sufrido de forma reiterada el impacto de los fuegos forestales, insistió en que "lo importante es trabajar juntos, atender a la gente y preservar en todo lo que se pueda bienes materiales". "Pero sobre todo y por encima de todo, preservar las vidas de las personas", sentenció, antes de pedir que todos los ciudadanos que puedan verse afectados por los incendios "sigan las instrucciones de las autoridades".

"Espero y deseo que podamos, a medida que vaya bajando el viento, ir controlando el incendio, perimetrarlo, atacarlo y, posteriormente aplacarlo; que podamos ir dando mejores noticias", sentenció para lamentar, a renglón seguido, "la situación que están viviendo miles de familias" que están desalojadas y evacuadas, así como las pérdidas materiales, y los daños en infraestructuras y tendidos eléctricos o telefónicos.

"No crear más problemas"

En sus declaraciones, Feijóo remarcó la necesidad de que los ciudadanos atiendan a los consejos de quienes dirigen los operativos, convencido de que permitirá "seguir preservando vidas" y advirtió que "todavía queda mucho", dado que se está "en menos de la mitad de la campaña" de máximo riesgo de incendios. "Nos queda aún la última semana de julio y el mes de agosto. Si no llueve, la vegetación estará todavía más seca en el mes de septiembre y en la primera quincena de octubre. Por tanto, queda mucho trabajo", señaló.

Por ello, apeló a actuar con responsabilidad y "refrescar el ambiente político". "Eso es lo que yo traslado porque creo que es lo mínimo que puede hacer un político es no crear más problemas", zanjó.