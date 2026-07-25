La iglesia de San Domingos de Bonaval acoge la tradicional misa en recuerdo de Rosalía de Castro

La iglesia de San Domingos de Bonaval, en Santiago, acogió este sábado la tradicional misa en recuerdo de Rosalía de Castro, celebrada con motivo del Día de Galicia. La ceremonia estuvo seguida de una ofrenda floral en el Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, dedicada también a Alfredo Brañas y Castelao.

El acto, organizado por el Foro Galicia Milenio, reunió a representantes de 38 instituciones de Galicia y de la emigración. La entidad organizadora agradeció el interés despertado por la convocatoria y la asistencia a una celebración que combina las dimensiones religiosa, cultural e institucional.

La misa fue concelebrada por Alfonso Novo Cid Fuentes y José Fernández Lago, antiguo deán de la Catedral de Santiago. La música corrió a cargo de la Coral Polifónica Estradense, que este año conmemora su 30.º aniversario.

También colaboraron en el desarrollo del homenaje la Asociación do Traxe Galego de Santiago de Compostela y Pontevedra y el grupo folclórico pontevedrés Os de Algures.

Asistentes a la tradicional misa en honor a Rosalía de Castro en Bonaval / Patricia Figueiras

Entre las principales autoridades asistentes estuvieron el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la teniente de alcaldesa, María Rozas, y los conselleiros Román Rodríguez, responsable de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, y José López Campos, titular de Lingua, Cultura e Xuventude.

También participó la secretaria general del PPdeG, Paula Prado. Por el Grupo Parlamentario Socialista acudieron Patricia Iglesias Rey y Aitor Bouza Manso, mientras que el Grupo Parlamentario Popular estuvo representado por José Alberto Pazos.

En representación de los grupos municipales compostelanos asistieron Gumersindo Guinarte y Marta Abal, por el PSOE, y Borja Verea, María Baleato y José Antonio Constenla, por el PP.

Amplia representación cultural y académica

La representación de las instituciones culturales incluyó a Xesús Ferro Ruibal, académico numerario de la Real Academia Galega, y a José Mira Pérez, vicepresidente segundo del Consello da Cultura Galega.

Por la Academia Xacobea participaron su presidente, Marcelino Agís Villaverde; su presidente de honor, Xesús Palmou Lourenzo, y su secretaria, Milagros Otero Parga.

La Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago estuvo representada por su secretario, Fernando Barros Fornos, mientras que por la Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos (SEPT) asistió María do Carme Rodríguez, integrante de su junta directiva.

También acudió Manuel Balseiro González, presidente de la Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociales.

Las fundaciones vinculadas a figuras fundamentales de la cultura gallega contaron igualmente con representación. Por la Fundación Isla Couto participó Alberte Meixide Gayoso; por la Fundación Alfredo Brañas, Carmen Pomar; y por la Fundación Otero Pedrayo, su presidente, Eduardo López Pereira.

La Fundación Castelao estuvo representada por su presidente, Miguel Anxo Seixas; la Fundación Penzol, por Marcelino Agís Villaverde; la Fundación Curros Enríquez, por su secretario, Antonio Piñeiro Feijóo, y la Fundación Rosalía de Castro, por María José Sixto.

Por Editorial Galaxia asistió Alberte Meixide, mientras que la Asociación do Traxe Galego estuvo representada por su presidenta, Consuelo Vázquez, y el Foro Galicia Milenio, por su presidenta, Rocío Carolo Tosar.

En el ámbito universitario participó la rectora de la Universidade de Santiago de Compostela, Rosa María Crujeiras Casais, además de una representación de la Universidade de Vigo.

Los centros gallegos de la UNED estuvieron representados por Rafael Cotelo Pazos, coordinador de Extensión Universitaria y Actividades Culturales de la UNED de Pontevedra, y por Alfonso Vázquez Reboredo, subdirector de ese centro.

También acudieron representantes del Ayuntamiento de Padrón y de las tres diputaciones provinciales incluidas en el programa. Por la Diputación de A Coruña participó Antonio Liera Piñeiro; por la Diputación de Ourense, Rosendo Luís Fernández Fernández, y por la Diputación de Pontevedra, Jorge Cubela.

La Galicia exterior, presente en el homenaje

La emigración gallega tuvo un papel destacado en la ceremonia a través de varias entidades asentadas fuera de la comunidad.

La Asociación Naturales de Ortigueira, de Cuba, estuvo representada por Osmel Rodolfo Carrera Blanco, mientras que por el Centro Gallego de Puerto La Cruz, en Venezuela, participó Andrea Antonieta Corral Reyes. También estuvo presente Casa Galicia Japón.

La participación de estas entidades reforzó el vínculo del homenaje con la Galicia exterior, una presencia habitual en una celebración que reúne cada año a instituciones de dentro y fuera de la comunidad.

Los conselleiros Román Rodríguez y José Lópe Campos durante la ofrenda / Patricia Figueiras

En la ofrenda participaron asimismo representantes de las familias de personas vinculadas históricamente a este acto. Por la familia del doctor Agustín Sixto Seco acudieron Alejandro Carrero Sixto, su nieto, y Sabela Carrero Ramos, su bisnieta.

Por la familia de Xosé Mosquera Pérez estuvo Loliña Mosquera de Cerqueiro, hija del impulsor de la primera misa en homenaje a Rosalía. También se anunció la presencia de familiares de Manuel Beiras, relacionado con la organización y continuidad de la celebración.

Una tradición iniciada en 1932

La misa tiene su origen en una iniciativa impulsada por Xosé Mosquera Pérez, O Vello dos Contos, quien, acompañado por un pequeño grupo de galleguistas, inauguró en 1932 esta tradición religiosa y poética para honrar la memoria de Rosalía de Castro.

Tras un periodo en el que dejó de celebrarse, el homenaje fue retomado en 2008 gracias al trabajo de una comisión integrada por el expresidente de la Xunta Xerardo Fernández Albor, Carlos Baliñas Fernández y Marcelino Agís Villaverde.

Los miembros de aquella comisión se reunieron con el entonces arzobispo de Santiago, Julián Barrio, para dar continuidad a la celebración cada 25 de julio en el templo de San Domingos de Bonaval.

Desde su recuperación, el Foro Galicia Milenio se encarga de organizar este homenaje, que vuelve a reunir cada año a representantes institucionales, políticos, académicos, culturales y de la emigración alrededor de la figura de Rosalía de Castro.