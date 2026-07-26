Encuesta
Casi el 72% del personal del Estado en Galicia tiene un nivel avanzado de gallego
El Gobierno central reitera su compromiso con la lengua cooficial de la comunidad y señala que 4 de cada 10 de sus empleados la usan de forma habitual en su puesto de trabajo
R. S. C.
Casi el 72% del personal de la Administración General del Estado (AGE) en Galicia acredita un nivel Celga 4 (avanzado) o superior de gallego y el 43% lo emplea de forma habitual en su puesto de trabajo, según la primera encuesta del uso y conocimiento de la lengua gallega en esta administración.
Así lo ha destacado este domingo el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien se ha reunido con el secretario general de la Delegación del Gobierno, Alberto de la Fuente, y con el conselleiro técnico Daniel Martínez para analizar los resultados de esta primera encuesta, en la que participaron 1.692 empleados públicos de todos los ministerios con presencia en la comunidad.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado remitido a los medios, casi el 72% del personal acredita un nivel Celga 4 o superior, mientras que las competencias de comprensión oral y escrita alcanzan niveles «muy elevados».
Además, el 43% del personal emplea el gallego de forma habitual en su puesto de trabajo, porcentaje que aumenta entre quien presta atención directa a la ciudadanía.
Blanco considera que estos resultados son «una muestra del compromiso del Gobierno y de la Administración General del Estado con la lengua propia de Galicia y los derechos lingüísticos» de los gallegos.
Un «derecho» de la ciudadanía
«La ciudadanía tiene derecho a relacionarse con la Administración en gallego y debemos seguir trabajando y mejorando para que ese derecho se ejerza con plena normalidad en todos los servicios públicos», ha dicho.
En ese sentido, ha señalado que Delegación del Gobierno seguirá impulsando medidas para favorecer el uso cotidiano del gallego, con formación oral y escrita, recursos lingüísticos para el personal y una cultura organizativa que contribuya a la normalización de la lengua en el ámbito administrativo.
Fuente: Faro de Vigo
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