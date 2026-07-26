El Consello da Cultura llama a «virar» el uso del gallego en las aulas y la Xunta pide «sosegar el debate»

La presidenta del Consello da Cultura Galega (CCG), Dolores Vilavedra, ha llamado a «pensar bien» y «tomar decisiones políticas escalonadas» de cara a «concretar» y poner en marcha las cerca de 700 medidas de la propuesta de actualización del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que la Xunta ha presentado esta semana. Lo ha hecho tras reunirse este viernes con el Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, para recibir en mano la versión impresa de este documento, que entre otras cuestiones abre la puerta a modificar el reparto lingüístico en la enseñanza si hay unanimidad entre las fuerzas políticas. Hoy por hoy, esto lo dictamina un decreto de 2010, que establece, por ejemplo, que Matemáticas siempre debe impartirse en castellano tanto en Primaria como en Secundaria.

Precisamente la educación es, para Vilavedra, uno de los espacios «con mayor margen de mejora» del documento. La presidenta del CCG cree que «hay margen para un cierto viraje» en la presencia del gallego en las aulas y ha pedido reflexionar sobre el significado de «tener un modelo plurilingüe que pone el foco en la lengua de Galicia».

En la primera valoración realizada ante los medios, la presidenta del CCG ha celebrado que «muchas» de las medidas que forman parte del documento final coinciden con las propuestas recogidas en las conclusiones de 'Un país coa lingua', que consistieron en una serie de encuentros mensuales alrededor del gallego y que dieron lugar a un documento final.

Al respecto de si alguna medida que considere más urgente, Vilavedra ha opinado que «no hay que precipitarse». «Hay que pensar bien, planificar, asesorarse con los expertos y con las expertas y tomar decisiones políticas que tienen que ir escalonadas», ha instado. En este sentido, cree que el documento «aún puede avanzar» en la concreción del cronograma, para lo que está el recorrido parlamentario.

Por su parte, el conselleiro se ha mostrado «optimista», y, aunque ha pedido «sosegar el debate», ha insistido en que la Xunta de Galicia sigue «teniendo la mano tendida» hacia el resto de fuerzas políticas de cara a la negociación.

«Solo espero y deseo que esta propuesta, que está llamada al diálogo y al entendimiento, permita que todos resituemos nuestras estrategias», ha reclamado López Campos, que ha insistido en que el documento acredita que el Gobierno gallego se ha «movido de su posición» y quiere que el resto vean el gesto «como una oportunidad».

Fuente: Faro de Vigo