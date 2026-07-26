El secreto de la Orquesta Cinema para arrasar en las verbenas: «Queremos que el público...»

Creada en 1999, de la mano de los músicos Carlos Barruso y Alberto Dopico y conocida popularmente como «la orquesta más agresiva de Galicia», es ahora liderada por el cantante César Romero, hace ya más de 10 años.

«Cuando mi hermano Raúl y yo llegamos a Cinema, la orquesta ya tenía un importante recorrido. Nosotros lo que intentamos fue realzarla con ideas nuevas y mucho trabajo para que le calara a la gente», señala Romero.

El líder de Cinema, César Romero / Cedida

El papel del líder: unir a todo el equipo

Ser líder de una orquesta como la Cinema requiere tiempo y estar pendiente de todo: música, espectáculo y equipo. «Para que un show de las dimensiones de Cinema tenga todo a punto para hacer un trabajo a la altura de lo que se nos exige», asevera el líder de la orquesta Cinema.

La cohesión de un equipo en plena temporada también es intensa y es de las cosas que menos se ven desde el otro lado del escenario. «Creo que es lo que menos se ve y, a su vez, lo más importante. Cada año intentemos que el equipo de personas se mantenga unido y a su vez tener los menos cambios posibles temporada tras temporada. Al final, convivimos muchos días juntos», señala Romero.

Lo que arriba del escenario parece magia con las pantallas LED, columpios y estructuras en movimiento, detrás de escena es un desgaste y la logística es el mayor reto invisible de cada gira. «Todo tiene desgaste y hay mucho que arreglar a diario», explica Romero, señalando que los kilómetros, los cambios de clima y el constante montar y desmontar exigen que la parte técnica sea impecable.

Para todo lo que involucra una orquesta es necesaria mucha organización y no un solo líder, sino varios jefes de «Departamento». Por ejemplo: artístico, técnico, musical, redes sociales y administración, entre otros. «Pienso que a día de hoy soy la pieza que une a todo el equipo, en las que cada uno es el mejor en su parcela», apostilla Romero.

‘Cinemistas’: de seguidores a familia

Si algo distingue a Cinema en una plaza llena es su identidad particular y sus temas propios. El fenómeno de sus seguidores y fans ha alcanzado tal magnitud que el término «cinemistas» ya forma parte del diccionario de la verbena gallega.

Romero confiesa que el crecimiento en la última década ha sido impresionante: «Me emociona mucho eso porque llevamos tantos años trabajando esta idea que es magnífico que a los cinemistas les seamos su refugio, que seamos casa».

Esta conexión no es casual. Se basa en la «génetica» de la orquesta, que Romero resume en tres pilares: «esencia, equipo y conexión con el público» . Es una relación que se alimenta tanto de los temas más actuales como de la nostalgia de los clásicos que invitan a abrazarse, como Por el amor de esa mujer, Fun a taberna do meu compadre, Fun polo vento y Vin polo aire, entre otros.

Del público al escenario: el sueño cumplido

Uno de los detalles más humanos de Cinema es cómo gestionan el relevo generacional de los componentes de la orquesta. Cinema es el lugar donde los sueños se hacen realidad para sus propios fans. Romero destaca varios casos de componentes que, de niños, eran seguidores de la orquesta y hoy forman parte de la plantilla: «Como Diego en redes sociales; Jenny, que es auxiliar de sonido y luces; o Darío, que es trompetista».

Mantener la cohesión de este equipo es, para Romero, lo más importante y lo que menos se ve. Buscan personalidades que se complementen personal y artísticamente para que el show transmita siempre «buenas vibras y mucha energía». Al final, cuando se apagan los focos, lo que queda es esa satisfacción de haber sido, por unas horas, el lugar donde miles de gallegos olvidan sus problemas para sentirse, simplemente, en familia.

Las redes sociales y la exposición contante

Las redes sociales tienen cada vez más peso para las orquestas, pero al mismo tiempo implica que sus componentes estén expuestos a ellas.

«Pienso, sinceramente, que a nivel marketing y redes sociales, Cinema es la referencia en la verbena gallega en redes sociales. Sé que muchos de nuestros compañeros del sector nos tienen como inspiración para sus marcas, y esto es algo que nos enorgullece porque al final estamos aportando frescura y nos obliga también a mejorar cada día», señala Romero.

Pero la innovación no se queda solo en los píxeles. Cinema apuesta firmemente por tener repertorio propio, porque creen que la identidad propia es la mejor manera de que la verbena siga evolucionando sin perder su esencia.