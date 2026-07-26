De la empanada al pulpo: seis fiestas gastronómicas para saborear Galicia antes de que acabe el verano

Los gallegos somos de buen diente, y no puede ser menos con una gastronomía tan rica y variada como la de nuestra tierra. Pero también somos de celebrar, de compartir mesa y de pasarlo bien. Y cuando se juntan estos dos ingredientes, la comida y la fiesta, el resultado es una receta espectacular e infalible: las fiestas gastronómicas, que llenan cualquier punto de la comunidad de sabor y alegría.

Cada año, especialmente durante los meses de verano, miles de gallegos y visitantes se lanzan a la carretera para recorrer la comunidad y disfrutar de estas celebraciones que rinden homenaje a nuestros productos más queridos: el marisco, la empanada, el pulpo, el vino...

Desde EL CORREO GALLEGO te dejamos aquí seis fiestas gastronómicas que no te puedes perder este verano porque en Galicia, comer no es solo una necesidad, es casi una religión. ¡Apunta!

El Albariño en Cambados

El albariño tiene su capital y es Cambados. En el corazón de las Rías Baixas, la Festa do Albariño de Cambados es, sin duda, una de las fiestas del verano en Galicia. Declarada de Interés Turístico Internacional se celebra en el municipio pontevedrés y este año tendrá lugar entre el martes 28 de julio y el domingo 2 de agosto.

Fiesta del Albariño en Cambados / NOE PARGA

Durante la celebración, se escogerán los mejores vinos entre los cientos de bodegas que se presentan a las catas, además de un sinfín de actividades variadas que se realizarán a lo largo de la programación.

Destacará, al margen del vino, la música, con una gran presencia de artistas de renombre como La Pantera, Luar La L, Mondra, De Ninghures o Alana.

Festa do Pulpo en O Carballiño

Si Cambados es capital del albariño, el pulpo es insignia en O Carballiño. También declarada de Interés Turístico Internacional, la Festa do Pulpo do Carballiño es otra de las festividades gastronómicas de referencia en la comunidad.

La tapa de pulpo más grande en una edición anterior de la Festa do Pulpo do Carballiño / Brais Lorenzo

Con más de 50 años, la celebración recorre la historia y las tradiciones del pueblo ourensano y hace honor al oficio de pulpeiro.

Se celebrará el próximo domingo 9 de agosto en el parque municipal donde los pulpeiros y pulpeiras instalarán sus calderas con el fin de atender la demanda de vecinos y visitantes. Sin duda, un día ideal para degustar el pulpo y otros platos tradicionales de la gastronomía gallega.

Festa do Pemento de Herbón

Fuera del mar, otro de los productos insignia de la gastronomía gallega son los pimientos de Padrón, que también cuentan con su propia fiesta en el municipio: la Festa do Pemento de Herbón.

Como cada primer sábado de agosto, la robleda del Convento de San Antonio de Herbón acogerá el día 1 una nueva edición, la 45, de esta tradicional celebración que, como es tradición, contará con la tradicional procesión de tractores por las calles de la localidad.

Cocineros fríendo los pimientos en una edición anterior de la Festa do Pemento de Herbón / C. Padrón

Cientos de kilos de pimientos se freirán para el deleite de todos los asistentes, que podrán conocer de primera mano si "uns pican e outros non".

Festa da Empanada da Bandeira

¿Quién hace la mejor empanada? En A Bandeira, Silleda, esta pregunta se la toman muy enserio. Cada año, a finales del mes de agosto, panaderos y cocineros participan en una celebración en la que escoger la mejor empanada.

Empanadas en una edición anterior de la Festa da Empanada da Bandeira / Bernabé/Javier Lalín

La Festa da Empanada da Bandeira, vivirá además este año una de sus ediciones más especiales, ya que, además de cumplir sus bodas de oro será la segunda vez que se celebre con la denominación de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La tortilla más grande del mundo, en Sanxenxo

Tras dos años elaborando en Melide la tortilla y el huevo frito más grandes del mundo como parte de la Feria del Huevo Campero, la empresa El Huevo de la Abuela trasladará este año el reto a Sanxenxo, donde intenterá batir de nuevo el récord guinness de la tortilla más grande del mundo.

Una edición anterior de la Feria del Huevo en Melide. / El Huevo de la Abuela

A la espera de conocer las cifras definitivas, la organización avanza que serán necesarios más de 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal. La tortilla, de seis metros de diámetro y 10.000 kilos de peso, será volteada de forma espectacular por el equipo de ‘El Huevo de la Abuela’ con una grúa de 75 toneladas.

Fiesta del Marisco de O Grove

Por otro lado, aunque se celebra a final del verano, a comienzos del mes de octubre, la Fiesta del Marisco de O Grove, también es una parada obligatoria y no se podía quedar fuera. Declarada de Interés Turístico Nacional, cada año reúne a visitantes de toda la península para degustar exquisitos mariscos a precios populares.

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El 1 de octubre se dará el pistoletazo de salida con la lectura del pregón y las primeras raciones de marisco, conciertos y actividades que se alargarán durant casi dos semanas para terminar el 12 de octubre.