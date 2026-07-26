Fallece un hombre tras ser rescatado del agua en la playa de Vilaxoán, en Vilagarcía

Un hombre ha fallecido tras ser rescatado del agua en la playa de Vilaxoán, la parroquia de Sobrán, en la localidad pontevedresa de Vilagarcía. El varón presentaba síntomas de ahogamiento.

Tal y como ha informado el 112 Galicia, un particular contactó a las 20.40 horas del sábado para alertar de que varias personas acababan de sacar del agua a un hombre que presentaba síntomas de ahogamiento.

Hasta el punto se desplazaron miembros del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela; la Policía Local y el Servicio Municipal de Emergencias de Vilagarcía de Arousa.

Finalmente, pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencias, no fue posible salvarle la vida al hombre.