El elevado gasto veterinario de las mascotas dispara la firma de seguros

Galicia convive cada vez más con animales de compañía y esa realidad empieza a notarse también en el bolsillo de los hogares. Perros, gatos, hurones e incluso aves forman parte de una fotografía cotidiana que ya no se limita al afecto o a la compañía: implica vacunas, revisiones, urgencias, pruebas diagnósticas, intervenciones y tratamientos.

En ese contexto, el seguro sanitario para mascotas se abre paso como una fórmula para amortiguar facturas veterinarias imprevistas, aunque todavía no existen datos públicos que permitan medir con precisión su evolución anual en la comunidad.

El punto de partida está en el propio censo autonómico. El Registro Gallego de Identificación de Animales de Compañía —REGIAC— contabilizaba 833.658 animales de compañía en Galicia, de los que la inmensa mayoría (90%) eran perros, cuya cifra sobrepasa los setecientosmil, según los los datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente en marzo de este año.

A ellos se sumaban más de 72.500 gatos, 635 hurones, 1.748 aves y 2.051 ejemplares de otras especies. Por provincias, el registro tiene «censados» más familias de cuatro patas en A Coruña, y en Pontevedra.

La dimensión del fenómeno explica que el seguro empiece a aparecer como una pieza más en la planificación económica de quienes tienen mascota.

La factura veterinaria ya no se asocia solo a revisiones ordinarias. Una enfermedad repentina, una fractura, una intoxicación o una cirugía pueden convertir una visita a la clínica en un gasto difícil de asumir de una sola vez. Ahí es donde estas pólizas encuentran su espacio: no evitan el coste, pero permiten trasladar parte del riesgo a una cobertura contratada previamente.

El último informe de UNESPA, elaborado a través de Estamos Seguros bajo el título El seguro de mascotas 2023-2024, ofrece la referencia más concreta. El estudio trabaja con una muestra de más de 220.800 animales asegurados y 64.056 percances ocurridos entre agosto de 2023 y julio de 2024, con información aportada por 15 aseguradoras. La patronal precisa, además, que analiza seguros específicos de mascotas y no incluye coberturas integradas en pólizas de hogar.

En el conjunto de España, las prestaciones veterinarias representan ya casi cuatro de cada diez actuaciones de los seguros de mascotas: el 37,9% del total. El coste medio de esas prestaciones se sitúa en 202,57 euros, frente a un coste medio general de 239,40 euros por percance asegurado.

Hasta 131.521 euros que cubrió el seguro para ir al veterinario

La fotografía gallega confirma que estas coberturas ya tienen uso real en la comunidad. En Galicia, UNESPA contabiliza 2.501 siniestros de mascotas dentro de la muestra analizada. De ellos, 602 corresponden a prestaciones veterinarias. El importe abonado por estas atenciones asciende a 131.521 euros, lo que arroja un coste medio aproximado de 218,5 euros por prestación veterinaria.

El dato no permite afirmar, por sí solo, cuántos gallegos contratan cada año un seguro sanitario para su mascota ni si la cifra crece a un ritmo determinado. Pero sí muestra que el seguro veterinario ha dejado de ser una rareza y que empieza a funcionar como colchón ante gastos que, en muchas familias, ya se parecen a los de cualquier otro miembro del hogar.

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El cambio tiene también un componente cultural. La mascota ha pasado de ocupar un lugar periférico en la economía doméstica a integrarse en la vida familiar, con cuidados preventivos, alimentación especializada y mayor atención sanitaria. En suma, es un miembro más de la unidad familiar al que asegurar. En una comunidad con más de 800.000 animales identificados, esa nueva relación con el bienestar animal convierte la previsión económica en una preocupación creciente.